Вы невероятные: Коболев поблагодарил украинцев за экономию газа

Сегодня, 11:27

Сокращение потребления газа областными центрами составило 14%, сообщил глава "Нафтогаза"


Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев поблагодарил соотечественников за экономию "голубого топлива".

"Украинцы – вы невероятные! Спасибо за вашу помощь и поддержку", – написал он в Facebook.

Коболев также обнародовал статистику по снижению потребления газа в стране. Сокращение потребления газа областными центрами составило 14%.

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Ранее президент Петр Порошенко призвал украинцев прикрутить на несколько дней в своих домах температуру на один градус в ответ на то, что российский "Газпром" снизил подачу газа.

"Прикрутить – важная инициатива "Нафтогаза Украины", который призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля. "Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах", – написал глава государства.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В ответ в "Газпроме" отказались поставлять Украине газ и вернули предоплату. А также российский газовый монополист заявил, что намерен расторгнуть контракты с "Нафтогазом".

Украина в экстренном порядке перешла на экономию газа, чтобы обеспечить бесперебойный транзит "голубого топлива" в Европу. В свою очередь, экстренные поставки газа в Украину начала Польша.
газ, газпром, нафтогаз, Коболев

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