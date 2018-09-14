"Выдающаяся победа Украины": в Минфине рассказали о решении суда по "долгу Януковича"

Апелляционный суд Англии отменил вынесенное в марте 2017 года решение и направил дело в суд первой инстанции для рассмотрения по полной процедуре. Об этом сообщил Минфин Украины.

"Отмена предыдущего решения и предоставление Украине возможности представить свою защиту в полном объеме в суде первой инстанции является выдающейся победой Украины", – заявили в Минфине.

Апелляционный суд постановил полностью мотивированное письменное судебное решение, которое является открытым для общего доступа, отмечает Минфин.

"Единогласные выводы Апелляционного суда дают Украине возможность представить перед судом свою давно отстаиваемую позицию о том, что соглашение по еврооблигациям на сумму 3 миллиарда долларов является ничтожным и не подлежит принудительному исполнению. Это обусловлено дерзкими угрозами и актами агрессии, которые Россия совершила против Украины накануне заключения соответствующих соглашений, благодаря чему и обеспечила их подписание, а также и в период после подписания, и которые она продолжает оказывать до сих пор. Украина приветствует предоставленную возможность в полном объеме представить и доказать свою позицию о неправомерности действий России. Россия должна нести ответственность за свои международно-противоправные деяния, и Английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения по этому вопросу", – заявила и.о. главы Минфина Украины Оксана Маркарова.

Украинские ведомство подчеркнуло, что в своем единогласном решении все три судьи Апелляционного суда Англии согласились с тем, что судья в первой инстанции ошибочно:

отказал Украине в судебном разбирательстве аргументов защиты по принуждению;

отказал Украине в постоянном остановке производства в случае, если английский суд не может рассматривать аргументы Украины относительно принуждения.

"Апелляционный суд единогласно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное разбирательство позиции Украины. Украина заявляет, что якобы заключенные соглашения о "российских" облигациях являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению в силу угроз и акты политической и военной агрессии России против Украины", – подчеркнул Минфин.

Напомним, Апелляционный суд Англии сегодня, 14 сентября, отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Украины.

Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства.

"Суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ", - отмечает агентство Bloomberg.

Россия будет оспаривать последнее решение по "долгу Януковича" в Верховном суде Англии.

Как известно, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш. Украинские власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича".