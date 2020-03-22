Выход на пенсию по выслуге лет: почему нужно вернуть это право железнодорожникам

По законопроекту, выйти на пенсию в 55 лет смогут сотрудники локомотивных бригад

В 2017 году в Украине отменили право выхода на пенсию за выслугу лет для отдельных категорий работников. Почему хотят вернуть эту возможность и насколько это реально сделать – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как известно, право досрочного выхода на пенсию после внедрения реформы осталось у некоторых категорий работников, например, у шахтеров, летчиков, преподавателей, медицинских сотрудников и т.д. Но были и те, кто лишился такой возможности.

Работники локомотивных бригад, железнодорожники, сотрудники, которые непосредственно задействованы в перевозках и обеспечивают безопасность движения на железнодорожном транспорте, были лишены возможности досрочно выйти на пенсию еще три года назад. До этого перечисленным выше категориям работников можно было выйти на пенсию в 55 лет, и имея стаж работы 30 и 25 лет для мужчин и женщин соответственно.

Сейчас разработан законопроект "О введении программ пенсионного обеспечения за выслугу лет" (№ 2617) в котором прописано, что выйти на пенсию по выслуге лет смогут сотрудники локомотивных бригад, водители грузовых автомобилей, которые заняты на шахтах, карьерах, рудниках, механизаторы, плавсостав морского и речного флота, сотрудники экспедиций и бригад, которые заняты геологией, сотрудники и мастера, занятые на лесозаготовках и т.д. К слову, этот перечень может расширяться.

Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, на пресс-конференции, посвященной этой теме, отметила, что железнодорожная отрасль с 320 тыс. работниками является крупнейшей в Украине. И если не создать равные условия с европейскими железнодорожниками, трудовая миграция неизбежна.

"Лучшая европейская практика показывает, что работодатель создает негосударственные пенсионные фонды, помимо прочего собирает дополнительные средства, которые идут на честную компенсацию, которую работодатель платит за использование наемного труда работников железнодорожной отрасли", — отметила Третьякова. В тренде Выход на пенсию по выслуге лет: почему нужно вернуть это право железнодорожникам

Железнодорожники рассказывают, что сейчас у них большая текучка кадров — 9,2%, для сравнения, в 2015 году она была на уровне 4,2%. К тому же, они работают в тяжелых условиях, без каких-либо льгот и с низкой заработной платой.

"Если посмотреть, в каких условиях работают железнодорожники, то ни до одобрения этого закона, ни после условия не улучшились. А если посмотреть на заработную плату железнодорожников, то становится понятно, почему ежегодно из отрасли уходят десятки тысяч – чтобы найти работу за рубежом", — говорит Вадим Бубняк, председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.

Напомним, с 1 июля 2019 годазарплаты работников "Укрзализныци" должны были вырасти на 10%. На повышение планировали выделить около 1,5 млрд грн и оно должно было коснуться 250 тысяч сотрудников, однако зарплаты топ-менеджеров повышать не должны были.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Выход на пенсию за выслугу лет: кто лишился такой возможности и кому хотят вернуть".

А тем временем напомним, что "Укрзализныця" намерена стать современной и удобной.

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