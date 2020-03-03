"Выходим из ямы": в НБУ озвучили прогнозы на 2020 год

Ожидания пока что не слишком позитивные, но есть улучшение, заверил Сологуб

В четвертом квартале 2019 года рост ВВП Украины резко сбавил темпыи составил всего 1,5%. При этом экономические прогнозы Национального банка Украины (НБУ) остаются "не слишком позитивными", хотя наблюдается некоторое их улучшение. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Наши прогнозы на 2020 год не назову слишком позитивными, но мы видим дальнейшее постепенное улучшение ситуации. Мы добились заметного снижения инфляции. Темпы экономического роста пока не такие хорошие, какие хотелось бы, но они выше, чем у многих стран-соседей. И мы, в принципе, выходим из ямы, в которой находились. Каких-то хронических болезней, дыр в экономике сейчас нет. Т. е. экономика начинает постепенно выздоравливать. А структурные реформы, которые проводит правительство, позволят ускорить прогресс в будущем", – сказал Сологуб.

Он добавил, что реформы, которые проводит украинское правительство, не дают мгновенного эффекта. Но если их темпы не будут замедляться или даже ускорятся, экономика ощутит положительное влияние.

"Мы ожидаем в 2021-2022 годах ускорения темпов экономического роста до 4%. Но есть потенциал и для большего ускорения", – резюмировал Сологуб.

Узнавайте больше на сайте "Сегодня" – "Экономика Украины была при смерти...": интервью с замглавы НБУ".

Ранее новости "Сегодня" также писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%. Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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