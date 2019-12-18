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"Выиграет сосед": эксперт рассказал, кому на руку санкции РФ против Украины

18 декабря, 13:31

Евгения Давыденко

Если бы Москва действительно хотела ограничить торговлю, то поступала бы иначе, отметил специалист

/ Фото: Pixabay

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Россия вновь расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров. Список пополнился такими позициями, как крахмал, радиаторы, котлы центрального отопления. Однако существенного влияния на украинскую экономику расширение санкций РФ не окажет, хотя могжет негативно сказаться на деятельности части отечественных производителей. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил Иван Ус, главный консультант отдела внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований.

В целом, по его словам, санкции РФ против Украины играют на руку Беларуси.

"Единственное последствие таких ограничений – небольшая прибыль для Беларуси, куда ввозится украинский товар и дальше поставляется на территорию РФ. Поскольку между РФ и Беларусью единое экономическое пространство, таможенная граница – между Украиной и Беларусью. Поэтому когда наш товар попадает в Беларусь, фактически он пересекает таможенную границу с Россией", – сказал он.

Также эксперт усомнился в искренности намерений Москвы ограничить торговлю с Киевом.

"Если бы Россия требовала от своих партнеров по единому экономическому пространству, чтобы они также внедряли аналогичные санкции, тогда был бы эффект, – объясняет Ус. – Но если серьезно рассмотреть санкции России, которые внедрялись против европейских товаров, украинских – то в конце концов все они шли через Беларусь".

Напомним, Россия регулярно расширяет запрет на ввоз украинских товаров. По словам главы российского правительства Дмитрия Медведева, такие меры – ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ.

Так,запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года в ответ на аналогичные действия РФ. В конце 2019 года Кабмин продлил его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в страну. При этом летом 2019-го Украина вновь дополнила список и запретила к ввозу российский цемент, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальную посуду, а также тракторы, футболки и другие товары.

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Россия Беларусь Украина санкции эмбарго санкции против Украины

Источник: Сегодня

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