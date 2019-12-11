Выплата госдолга: сколько Украина отдаст в 2020 году

Эксперт рассказала о сумме выплат по внешнему долгу и условиях

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Украине, которая ведет переговоры с Международным валютным фондом(МВФ), в следующем году предстоит выплатить по государственному долгу 400 млрд гривен, из которых 170 млрд гривен или порядка 4% ВВП – по внешнему долгу.

Об этом рассказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, сообщает УНИАН.

По ее словам, этот долг нужно рефинансировать, потому важно придерживаться бюджетной дисциплины и возобновить программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как полагает Репко, приток инвестиций в Украину может усилиться после открытия рынка земли, даже если этот рынок будет закрыт для нерезидентов, поскольку украинские компании и граждане могут вернуть в страну средства из оффшоров.

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Эксперт считает, что ключевым фактором для стабильности гривни является ситуация на востоке страны.

"Если повторится ситуация, как в Донецком аэропорту, либо Иловайске, или Россия аннексирует еще часть украинской территории, с политической стабильностью и курсовой устойчивостью придется попрощаться", – сказала Репко.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщил о том, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2000 о государственном бюджетеУкраины на 2020 год. Госбюджет на 2020 год рассчитан, исходя из уточненного прогноза номинального ВВП в размере 4 510,8 млрд грн, его реальный рост предусмотрен на уровне 3,7%, прогноз инфляции – 5,5%, прироста реальной зарплаты – 10,1%. Среднегодовой прогнозный курс гривни для расчетов составит 27 грн/долл., а прогнозный курс на конец 2020 года – 27,5 грн/долл.

Напомним, сайт "Сегодня" также сообщал о том, что в государственном бюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, это стало возможным прежде всего благодаря политике по замещению иностранного долга внутренним (путем размещения гривневых ОВГЗ) и постепенному удешевлению госдолга (последние гривневые ОВГЗ размещены уже под 13% – ниже учетной ставки НБУ, а долларовые – под 4%).

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