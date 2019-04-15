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Выплата пенсий и субсидий: в Пенсионном фонде сообщили детали

Сегодня, 17:58

На выплату пенсий и субсидий в этом месяце направили уже более половины необходимых средств

Фото: Григорий Салай, Сегодня

На выплату пенсий в Украине по состоянию на 15 апреля направили 21,89 млрд гривен, а на выплату субсидий – 2,73 млрд гривен, что составляет 59% и 62,4% от месячной потребности соответственно.

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда (ПФ) Украины.

"Финансирование и выплата пенсий и субсидий осуществляются согласно утвержденным графикам", – сказано в сообщении.

Напомним, о начале финансирования пенсий за апрель и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за март ПФ сообщил 2 апреля. Тогда уточнялось, что на эти выплаты было направлено 590,7 млн гривен и 84,6 млн гривен соответственно.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что по итогам мартовской индексации размер пенсий увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен). В апреле им будет выделена такая же доплата.

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. При этом средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.


Напомним, что выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе. 

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Тег пенсии, финансирование, субсидии, Пенсионный фонд

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Сегодня

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