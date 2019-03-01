Выплата субсидий и рост пенсий: Порошенко озвучил данные по Донецкой области

Президент заявил, что индексация пенсий будет осуществляться ежегодно

Фото: Петр Порошенко / Twitter.

Выплата субсидий и рост пенсий: Порошенко озвучил данные по Донецкой области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/945/ea7/5c7945ea72968.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/945/ea7/5c7945ea72968.jpg 2019-03-01T16:56:00+02:00 Экономика Президент заявил, что индексация пенсий будет осуществляться ежегодно

В Донецкой области более 185 тысяч человек получат субсидию в денежной форме, а 690 тысяч пенсионеров – повышенную пенсию. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития региона в Мариуполе.

Он напомнил, что 1 марта в Украине начинается выплата монетизированных субсидий, а 4 марта – проиндексированных пенсий.

Порошенко добавил, что теперь индексация пенсий будет осуществляться ежегодно.

"Мы поддержим еще два миллиона наших сограждан, имеющих базовую пенсию ниже прожиточного минимума, хотя имеют полный страховой стаж. Именно для этих людей будет осуществлена специальная доплата в размере 2410 гривен, которую выплатят двумя частями в марте и в апреле", – заявил президент.

Напомним, украинские пенсионеры получат монетизированную субсидию вместе с пенсией. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий. Средства будут поступать на пенсионные карточки, выдаваться наличными на почте или с помощью адресной доставки почтальоном.

Тем, кто получает субсидию, но не получает пенсию, придется обратиться за деньгами в Ощадбанк с паспортом и идентификационным кодом. Выплаты этой категории субсидиантов начнутся с 12 марта.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, украинцы будут получать в рамках монетизации субсидий в среднем 1681 гривню.

Ранее Порошенко заявил, что теплая погода, которая установилась в Украине в феврале, позволит пенсионерам сэкономить энергоресурсы и получить за это "живые" деньги:

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