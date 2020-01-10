Выплату соцпомощи украинцам заметно ускорят: в Кабмине раскрыли детали

Фото: УНИАН

В 2020 году в Украине растут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума. При этом Министерство социальной политики изменило механизм финансирования таких выплат, что позволит выдавать деньги населению гораздо быстрее – в течение 1-3 дней. Как сообщила пресс-служба ведомства, часть выплат перешла из субвенций в бюджетные программы.

"Речь идет о помощи детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и др. А также о выплате льгот и субсидий на ЖКХ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме", – уточнил заместитель министра Виталий Музыченко.

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Он объяснил, что такие изменения призваны упростить администрирование выплат. Например, при перераспределении расходов между регионами не потребуется принятие решения правительством, что раньше могло занимать несколько месяцев.

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"Благодаря принятым решениям с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня", – резюмировал Музыченко.

Напомним, ранее из-за повышения прожиточного минимума в Украине детям-чернобыльцам увеличили выплаты. Повышается помощь и другим категориям социально незащищенных детей. Так, максимальные выплаты на детей из малообеспеченных семей вырастут с 85 до 130% прожиточного минимума, сирот и детей без опеки – с 2 до 2,5 прожиточного минимума, а детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума.

Кроме того, в Украине могут полностью изменить не только размер прожиточного минимума, но и методологию его расчета:

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