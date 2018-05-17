Выплаты субсидий в Запорожской области резко сократились

Сегодня, 18:50

По сравнению с прошлым годом, за субсидиями обратились вдвое меньше домохозяйств

Фото: nashemisto.dp.ua
Фото: nashemisto.dp.ua

В Запорожье и области в 2,5 раза уменьшилось число семей, получающих субсидию. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики по Запорожской области.

Так, с начала 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 37,1 тыс. домохозяйств, в то время как за аналогичный период прошлого года – более 85 тысяч.

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Сумма выплаченных субсидий составила более 20,5 млн гривен, что почти в пять раз меньше по сравнению с прошлым годом. При этом средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство составил 374 гривни, что примерно в три раза меньше показателя прошлого года.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева разоблачил богачей, которые получают субсидии. При этом министр подсчитал, что больше всего нарушителей – во Львовской области.

Кириленко, в свою очередь, заверил, что те, кто действительно нуждаются в субсидиях, продолжат их получать.

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.
жкх, Запорожье, выплаты, субсидии

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