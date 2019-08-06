Андрей Герус сообщил, что Украина увеличила поставки ДТ по морю в три-четыре раза

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Вырастет ли цена на дизтопливо: у Зеленского дали ответ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%97%D0%A1,%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%97%D0%A1,%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD 2019-08-06T15:30:00+03:00 Экономика Андрей Герус сообщил, что Украина увеличила поставки ДТ по морю в три-четыре раза

Оснований для роста цен на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине из-за введения спецпошлин на поставки топлива трубопроводным транспортом из России нет, поскольку увеличились поставки из других направлений. Об этом сегодня, 6 августа, сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус в ходе брифинга.

"Мы видим, что в августе будет даже некоторый профицит. У нас будет полностью сбалансированный рынок даже без работы трубопроводом… Никакого дефицита не вижу. Вижу изменение структуры рынка. Доля поставок из России снизится с 45% до 15-25% в августе-сентябре, а поставки из других источников вырастут", – рассказал он.

При этом Герус уточнил, что Украина увеличила поставки морем в три-четыре раза, из Беларуси – на 25%, а из Европейского Союза – в два раза. Кроме того, по его словам, ожидается увеличение производства украинскими нефтеперерабатывающими заводами.

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Он отметил, что Россия с 1 августа полностью остановила поставки топлива трубопроводным транспортом, а часть объемов переброшена на железнодорожный транспорт.

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В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что сегодня было принято решение сформировать в Украине оперативный штаб, который будет мониторить ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Новости "Сегодня" сообщали, что, согласно постановлению Кабмина, с 1 августа 2019 года ввели спецпошлину в 3,75% на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она вырастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, а с 1 октября увеличится до 3%.

По мнению аналитиков, данное решение не повлияет на конечных потребителей на АЗС. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Газ и дизель в Украине могут подешеветь, несмотря на пошлины: озвучен прогноз.

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