"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 году

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В 2020 году в Украине будут незначительно повышены пенсии – после индексации социальных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Документ подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

"Конечно, пенсии будут индексированы, они вырастут, но вырастут не сильно, к сожалению… Для этого необходим очень серьезный ресурс и нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее", - сказал Гончарук.

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В проекте бюджета, по его словам, также предусмотрены 173 млрд гривен на погашение дефицита Пенсионного фонда.

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При этом в целом бюджетные расходы ко второму чтению были увеличены на 25 млрд гривен. Самыми затратными статьями бюджета оказались социальные выплаты, безопасность и оборона, а также обслуживание госдолга.

Как сообщалось, в опубликованной в конце сентября программе деятельности Кабинета министров среди прочего планируется изменить систему предоставления социальной помощи. Но это вовсе не означает, что в правительстве собираются автоматически поднять выплаты всем, кто их получает сейчас.

Так, учитывая тенденцию к старению нации, правительство не обещает существенного повышения пенсий за бюджетный счет. Денег на это ни в бюджете, ни в Пенсионном фонде просто нет. Подробнее об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье "Соцпомощь по-новому: малообеспеченных трудоустроят или дадут денег на бизнес".

Проект бюджета-2020 в первом чтении Верховная Рада приняла 18 октября:

Согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта б

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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