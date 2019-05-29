Выросла задолженность по зарплате, гривня резко подешевела: итоги дня

Главные события 29 мая в Украине и мире

Общество

11 раз за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В связи с высоким спросом на программу "теплых" кредитов Приватбанк исчерпал лимит на выдачу займов объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а Ощадбанк и Укргазбанк – частным домохозяйствам. Об этом сообщило Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению. Укргазбанк и Ощадбанк продолжают выдачу "теплых" кредитов ОСМД, а Укрэксимбанк – физлицам. По данным Госагентства, в нынешнем году домохозяйства уже получили 740 млн грн "теплых" кредитов из запланированных 1,1 млрд грн.

Лишь 3% квартир на первичном рынке Киева и области покупаются с помощью ипотечных кредитов. Об этом сообщили в Украинском клубе недвижимости. При этом около 20% застройщиков региона имеют общие программы с коммерческими банками по предоставлению ипотечных кредитов. Последние два-три года наиболее популярными у покупателей являются программы рассрочки. Количество покупок жилья с помощью этого механизма в 2018 году превзошло 60%, а в 2019 году может возрасти до 65%.

Увеличилась на 6,2% общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле и на 1 мая составила 2,615 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий возросла на 10,6% – до 1,416 млрд грн.

Зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты Центральная избирательная комиссия для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля. Им стал самовыдвиженец в одномандатном избирательном округе №214.

Введено круглосуточное дежурство лесной охраны в лесах Киева в связи с началом пожароопасного периода.

Сократилось на 3,5% поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на начало мая по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года – до 3,7 млн голов в связи с низкой прибыльностью выращивания и низкими ценами реализации мяса в Украине. Об этом сообщили в Национальном научном центр "Институт аграрной экономики". Из общего количества поголовья крупного рогатого скота 69,6%, в том числе 76,2% коров, сосредоточено в хозяйствах населения.

Экономика

Ослабил на 28 копеек до 26,68 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 30 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 29 мая.

Миссия МВФ заявила о готовности после парламентских выборов и формирования Кабинета министров прибыть в Украину для продолжения переговоров, сообщил руководитель миссии в Украине Рон ван Роден. До этих переговоров будут постоянные консультации относительно формирования новой повестки дня реформ.

Поднялась на 5 пунктов Украина за год в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран мира по версии Международного института управленческого развития в Швейцарии (IIMD). Украина заняла 54 место, а всего в рейтинге представлено 63 страны. Сингапур занял первое место, впервые за 10 лет обогнав США, которые за год опустились на две ступеньки. Второе место занял Гонконг. Среди постсоветских стран выше всех в рейтинге находится Литва (32 место), Казахстан (34 место) и Эстония (35 место).

В июле 2019 года намерены запустить контейнерный поезд между Украиной и Молдовой Укрзализныця и ГП "Железная дорога Молдовы". Поезд будет курсировать по маршруту Одесса (порт)-Кучурган/Новосавицкая-Кишинев и обратно.

До конца этого года разработают и обнародуют среднесрочную стратегию развития финансового сектора на 2020-2025 годы регуляторы финансового рынка Украины в составе Министерства финансов, Национального банка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Экспортировали 46,1 млн тонн зерновых украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 29 мая, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Пшеницы отправлено на экспорт 14,9 млн тонн, ячменя – 3,5 млн тонн, кукурузы – 26,9 млн тонн. В 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна

Верховный суд отказал "Нафтогазу Украины" во взыскании с коммунального предприятия столицы "Киевтеплоэнерго" задолженности за поставленный компанией газ в размере 97,2 млн грн. В решении суда сказано, что в 2018 году Нафтогаз обратился с иском к компании "Киевэнерго", которая обеспечивала жителей Киева теплом и горячей водой до мая прошлого года, с требованием выплатить 97,2 млн грн за нарушения по договору на поставки газа. И этот долг не может быть переведен на "Киевтеплоэнерго".

Штрафовать на 500 тыс. грн будет Государственная фискальная служба аграриев, которые до 1 июля не успеют оформить лицензию на хранение топлива.

Мир

Парламент Латвии избрал нового президента страны им стал 63-летний Эгилс Левитс. Его на пост президента выдвинули партии правящей коалиции, к этому времени он занимал должность судьи Суда Европейского Союза. Также работал послом Латвии в Швейцарии, Австрии и Венгрии. Действующий президент Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.

Цены на нефть падают после заявления президента США Дональда Трампа в отношении Китая. Накануне он подчеркнул, что не готов к торговому соглашению с Пекином на нынешних условиях. Игроки на нефтяном рынке расценили это как доказательство того, что американо-китайское противостояние затягивается и грозит замедлением роста мировой экономики, что приведет к снижению спроса на энергоносители. Не исключено, что в ближайшее время Brent закрепится на отметке ниже 65 долларов.

Должен предстать перед судом по обвинению в обмане избирателей во время кампании за выход из ЕС бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который сейчас является кандидатом на пост премьер-министра.

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP откажется от вложения средств в компании, которые получают более 5% выручки от азартных игр и продажи алкогольной продукции. Под управлением фонда находятся активы объемом около 80 млрд долларов, он управляет пенсионными накоплениями госслужащих страны. KLP намерен продать так называемые "грешные акции" на сумму порядка 320 млн долларов. В число 90 компаний, которые попадут под эти действия, входят пивоваренные концерны AB InBev и Heineken, крупнейший в мире производитель люксовых товаров LVMH, выпускающий коньяк и шампанское известных марок, а также лидер мировой алкогольной отрасли Diageo.

Представили прототип самого быстрого поезда в мире в Китае. Поезд будет двигаться на магнитной подушке с максимальной проектной скоростью 600 км в час.

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