Вывести деньги из тени: Гройсман рассказал о грядущем повышении "минималки"

Сегодня, 14:51

Прошлые повышения минимальной зарплаты почти не отразились на росте цен, уверен премьер

Вывести деньги из тени: Гройсман рассказал о грядущем повышении "минималки"
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Повышение минимальной зарплаты до 4100 грн в Украине не создаст дополнительной налоговой нагрузки на бизнес. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ.

"Что касается минимальной зарплаты. Никакой дополнительной нагрузки быть не может и нет. Мы начали возвращать людям долги, в этом году мы подняли зарплату людям на 523 грн. Я считаю, что средняя зарплата должна быть не менее 10 тыс. грн. В этом году мы должны достичь этого показателя", – сказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что уже прошедшее повышение минимальной зарплаты почти не отразилось на росте цен. Ранее в Нацбанке подчеркивали. что рост "минималки" ускорил инфляцию, однако очень незначительно.

"Кто бы что ни говорил, мы считаем, что эти деньги были в тени. Наша система сработала таким образом, что мы эти деньги из тени забрали и они начали работать на легальную экономику", – сказал премьер.

Как известно, первое, закрепленное бюджетом-2018повышение "минималки" состоялось с 1 января, сейчас минзапрплата в Украине составляет 3723 гривен. Второй раз минимальную зарплату могут повысить в случае, если украинская экономика положительные результаты в течение года. 

В то же время, МВФ недоволен "слишком быстрым" ростом зарплат в Украине, а эксперты продолжают пугать стремительным ростом цен:
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Источник:

УНИАН

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