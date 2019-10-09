Выжить на пенсии: где украинцы намерены брать деньги

Почти 40% опрошенных считают необходимым продолжать работать на пенсии, чтобы обеспечить себя. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Research & Branding Group, в котором украинцы назвали оптимальный размер пенсии.
"Основной стратегией выживания, позволяющей, преодолеть разрыв между потребностью жить достойно и возможностями, которые для этого предоставляет размер государственной пенсии, большая часть жителей Украины назвали продолжение работы на пенсии (38%)", – отмечают аналитики.
При этом за счет детей намерены жить 11% опрошенных. На накопительную пенсию и отчисления в страховую компанию рассчитывают 8%.
5% опрошенных планируют купить недвижимость и сдавать ее в аренду. Такая же доля тех, кто хочет жить за счет депозита или других финансовых вложений.
Затруднились с ответом 27% респондентов.
Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года. На вопросы ответил 2001 украинец в возрасте от 18 лет и старше. Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,2%.
Новости "Сегодня" писали, что, по данным Пенсионного фонда Украины, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.
Согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в следующем году, может составлять в начале года 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн. В целом повышение за год составит всего 131 грн, или 8%.
Между тем в Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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