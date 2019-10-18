Взлетевший доллар, задержание Гладковского, бюджет-2020: итоги недели

Рада приняла важные законы, газ для украинцев подешевел, а Великобритания и ЕС согласовали новое соглашение по Brexit

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Общество

НАБУ задержало экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского. Он уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Верховная Рада приняла в целом законопроекты:

об обличителях топ-коррупционеров. Закон предусматривает обеспечение прав и гарантий безопасности обличителям и выплату им компенсаций в размере 10% от суммы ущерба нанесенного коррупционным преступлением, о котором они сообщили (после вынесения обвинительного приговора суда);

о верификации и мониторинге государственных выплат ;

; о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через границу;

об обязательном аудите безопасности автомобильных дорог общего пользования;

общего пользования; об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и о создании единой государственной электронной системы в сфере строительства;

о штрафах для народных депутатов, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов;

о деятельности органов судейского управления. Он сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

7,3 млн грн было потрачено на визит президента Владимира Зеленского в США 23-26 сентября. В частности, на командировочные потратили 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. грн, на авиаперевозки – 3883,4 тыс. грн., на оплату гостиницы – 56,7 тыс. долларов, суточные расходы делегации – 6,4 тыс. долларов. В состав официальной делегации входили 22 человека.

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью общим весом 118 тонн.

1,5 млн евро выделит Украине министерство обороны Германии для приобретения медицинского оборудования.

Выросли на 48,5% продажи новых мотоциклов в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 27,4 тыс. ед., сообщил AUTO-Consulting. При этом объем реализации подержанных мотоциклов составил только десятую часть от показателей нового моторынка, а прирост продаж – всего 6%. Доминировали на украинском рынке китайские производители.

"Укрпочта" повысит тарифы с 1 января 2020 года. Стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей увеличит на 12,5% для неприоритетных, и на 10% – для приоритетных отправлений.

Верховный суд признал незаконным решение Киеврады от 2017 года о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли в ночное время. Впрочем, как заявил депутат Киеврады Владислав Михайленко, запрет на продажу алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 продолжит действовать. Он объяснил, что на данный момент существует два решения Киеврады по поводу запрета на продажу алкоголя ночью – от 2016 и 2018 годов. При этом вердикт Верховного суда касается более раннего решения городского совета столицы.

Суд в Латвии признал преступным происхождение средств на сумму 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации. Эти средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

Лоукостер Ryanair откроет рейсы в Херсон из Кракова в этом году и расширит в летнем сезоне 2020 года маршрутную сеть из Харькова за счет двух новых направлений в Венгрию и Польшу.

3273 единицы оружия и 204 тыс. боеприпасов украинцы добровольно сдали в полицию после начала 1 октября месячника добровольной сдачи оружия. В результате от уголовной ответственности освобождены 392 человека. Сдано нарезное оружие армейских образцов (552 единицы), нарезное охотничье (189), гладкоствольное охотничье (2019), холодное (335) и самодельное (118). Из общего количества сданного огнестрельного оружия около тысячи единиц находилась в незаконном обороте.

Сейчас в Киеве самый теплый октябрь за последние 134 года наблюдений. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. 15 октября температура достигла +24,1 градусов по Цельсию. Это на 0,4 градуса больше максимума, зафиксированного в 1885 году.

753,6 млн грн предусмотрены в проекте госбюджета-2020 для обеспечения жильем некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Авиакомпания SkyUp запустила прямой регулярный внутренний рейс из Харькова во Львов.

Экономика

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета. До 2 ноября Кабмин подготовит бюджет ко второму чтению.

Ослабил на 31 копейку до 25,04 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 21 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 октября. За неделю доллар подорожал на 49 копейку. Курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку в 25 гривен, выше которой не поднимался с 10 сентября.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут начисляться согласно календарному старту отопительного сезона – с 15 октября, несмотря на то, что в Украине продолжается бабье лето. Об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Снижена на 4,9% в октябре цена на природный газ для нужд населения по сравнению с сентябрем – до 4273 грн за тысячу кубометров.

Президент Украины подписал законы:

новую редакцию закона о публичных закупках;

о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов.

Украинская делегация с представителями Нацбанка и Минфина проводит в США переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Основные вопросы: принятие ряда законопроектов, бюджет на 2020 год и открытие рынка земли

Гослесагентство запустило пилотный проект по электронному реестру легальных рубок леса. Теперь жители Черниговской, Полтавской и Ровенской областей получили возможность проверить, законно ли в их лесах рубят деревья.

Увеличила в 2,4 раза Украина запасы природного газа в подземных хранилищах с окончания прошлого отопительного сезона – до 21 млрд 25,06 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 13 октября 2018 года на 26,4%, 13 октября 2017 года – на 25,5%, 13 октября 2016 года – на 42,7%.

Апелляционный суд Лондона постановил, что ПриватБанк может продолжить с рассмотрением иска о мошенничестве против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести офшорных компаний. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Марчин Свенчицский вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины. Он стал преемником Альгирдаса Шеметы, первого бизнес-омбудсмена.

3 млрд грн принесло в госбюджет железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году. Речь о его закрытии пока не идет, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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МВФ ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019 года и 3% – в 2020 году.

Спрос на первичных аукционах 15 октября по размещению ОВГЗ впервые за последнее время сосредоточился на коротких 3-месячных и 12-месячных облигациях, что позволило Минфину вновь несколько снизить ставки по ним. Ставка отсечения 3-мес. ОВГЗ составила 15,35% против 15,75% две недели назад, а 12-месячных – 15,00% против 15,09% неделю назад.

МВФ обновил прогноз по курсу доллара по отношению к гривне. Ожидается, что по итогам этого года доллар будет стоить 26,75 грн, в 2020 – 27,72 грн, в 2021 – 28,7 грн.

Выросла на 15% средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила 1388 долларов, превысив докризисный уровень 2014 года. Об этом сообщили в девелоперской компании City One Development.

Составило 5,8 млрд долларов отрицательное сальдо внешней торговли товарами за восемь месяцев. Украина экспортировала товаров на 33 млрд долларов, а импортировала на 38,8 млрд. Отрицательное сальдо превысило прошлогодний показатель на 836 млн долларов.

Произвели 496,7 тыс. тонн сахара украинские заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, сообщила ассоциация "Укрцукор". При этом переработано 3,46 млн тонн сахарной свеклы.

76 действующих банков насчитывалось в Украине по состоянию на 1 октября, это число не изменилось по сравнению с прошлым кварталом.

Мир

Не менее 74 человек погибли в Японии в результате тайфуна "Хагибис". Он вызвал сильные ветры и проливные дожди, разрушил 79 плотин на реках по всей стране. Во многих районах в течение двух дней выпало до 40% от годового объема осадков.

Турция согласилась остановить военные действия в Сирии на пять дней с полуночи 18 октября. Главное условие Анкары — отвод курдских формирований от турецко-сирийской границы и сдача ими тяжелого вооружения. Только после этого Турция готова объявить о прекращении операции "Источник мира".

Европейский Совет утвердил назначение Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка сроком на восемь лет без возможности продления. Лагард сменит на этом посту Марио Драги 1 ноября 2019 года.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта, до 3%. В 2020 году ожидается роста на 3,4%, что на 0,1 п.п. ниже того, что прогнозировалось в июле.

На 1,28 млрд долларов Индия в сентябре импортировала золото, это в 2 раза меньше показателя сентября прошлого года. С начала года поставки золота в Индию сократились на 3% в годовом выражении и составили 23,97 млрд долларов. Индия долгое время являлась крупнейшим потребителем золота в мире, практически не производя его сама. Однако с 2013 года примерно столько же золота закупает и Китай.

42 тыс. спутников связи Starlink компания Илона Маска Space X собирается вывести в космос. Это в 5 раз больше, чем было запущено всеми странами мира с 1957 года. Компания уже получила разрешение на вывод 12 тыс. спутников.

Великобритания и ЕС договорились о "большом" новом соглашении по Brexit. Его уже поддержал Совет ЕС, то же самое должен сделать парламент Великобритании.

Правительство Италии утвердило новый налог для интернет-компаний.Такие компании как Facebook, Google и Amazon со следующего года будут платить сбор 3% за интернет-трансакции. Ожидается, что эта налоговая инициатива будет приносить в госбюджет Италии около 600 млн евро в год.

Сентябрь-2019 стал самым теплым на планете за 140 лет наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошедшем сентябре была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Все подробности в спецтеме Brexit

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