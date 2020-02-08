Взносы, платежки, цены: что изменилось за неделю

/ Фото: Pexels

Реклама

Стало известно, кого из физлиц-предпринимателей освободят от взносов и сколько украинцы тратят на еду. Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Рада одобрила важный закон о ФОП: кого освободят от взносов

Накануне важных изменений в налоговой сфере Верховная Рада приняла за основу законопроект, который может отменить налоговую дискриминацию физлиц-предпринимателей (ФЛП – рос., ФОП – укр.). Об этом сообщают УНН.

Проект закона о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации в среде плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) (№2166). Соответствующее решение поддержали 366 народных депутатов Украины.

Так, законопроект предусматривает освобождение от уплаты ЕСВ лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. К таким видам деятельности отнесли:

научную;

литературную;

артистическую;

образовательную или преподавательскую;

медицинскую;

юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность;

религиозную деятельность, другую подобную деятельность и получают доход от этой деятельности, при условии постановки их на учет физических лиц – предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с января налоги в Украине выросли из-за повышения прожиточного минимума и роста минимальной зарплаты, как заложено в госбюджете на 2020 год. Налоговики также обнародовали суммы ЕСВ, которые вступят в силу для физлиц-предпринимателей с 1 января.

Как известно, минимальная ставка ЕСВ в Украине рассчитывается, исходя из показателя минимальной зарплаты, и составляет 22% от нее. Так, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения, в 2019 году ЕСВ платится в размере 918,06 гривен в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

Как китайский коронавирус ударил по украинскому бизнесу

Экономисты уверены, что коронавирус, который возник в Китае и распространяется по миру, может оказать намного большее негативное влияние на экономику, чем предполагалось раньше. Украинские предприниматели говорят, что уже прочувствовали влияние коронавируса на свою деятельность. Например, подорожала доставка грузов в Китай.

"В последнее время мы видим тенденцию к удорожанию грузовых отправлений в Китай. Связано это непосредственно с закрытием прямого пассажирского авиасообщения. Раньше часть грузов доставлялась пассажирскими рейсами, а сейчас – только грузовыми, которых недостаточно. Как следствие – большой спрос и дефицит места для грузовых отправлений, соответственно, подскочила и цена. Например, для перевозок в Пекин стоимость до появления вируса колебалась в пределах 2-2,5 доллара за кг, а сейчас у некоторых перевозчиков тариф может достигать 5-5,5 доллара за кг", – объяснил Виктор Шевченко, генеральный директор группы логистических компаний ZAMMLER.

Украинские предприниматели уже столкнулись и с нехваткой изделий, производящихся в Китае, из-за чего ожидают уменьшения прибыли.

"Мы работаем в сфере беспилотных технологий и робототехники, и наша деятельность связана с глобальным доступом к технологиям. Китай остановил свою работу практически на 20 дней, ведь начало эпидемии наложилось на период традиционного китайского Нового года, который всегда является периодом длинных выходных в Поднебесной. Сейчас сразу по нескольким крупным промышленным проектам внедрения систем автоматизации и робототехники мы испытываем нехватку в аппаратных комплектующих. Мы понимаем, что в среднегодовой перспективе задержки в работе, с которыми мы уже столкнулись, повлияют на 5% нашего ожидаемого годового оборота", – описывает ситуацию сооснователь компании Drone.ua Валерий Яковенко.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике".

В Украине отменят две платежки за газ, а сама цена за год снизилась на 25%

Разделение оплаты за газ на две платежки может скоро уйти в прошлое – Кабинет министров уже работает над этим, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. При этом саму абонплату отменять не будут.

"Две платежки – это правильный шаг, но, действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем. Это вопрос исключительно коммуникации", – сообщил Гончарук и добавил, что окончательное решение будет принимать регулятор по вопросам энергетики.

Кроме того, цена на газ для населения за год (январь к январю) снизилась на 25%. Об этом в ходе "Часа вопросов" к правительству заявил министр энергетики Алексей Оржель.

"Как нам удалось решить вопрос с ценой на газ? Действительно, были большие риски того, что нам не удастся подписать договор на транспортировку территорией Украины газа. Как результат – вышло", – заявил он.

Оржель отметил, что это позволило обеспечить снижение цены на газ для украинских потребителей в соотношении январь к январю на 25%.

Украинцы тратят на еду больше, чем жители 92 стран мира

Доля расходов на питание в Украине остается одной из самых высоких в мире. Это стало понятно после исследования, проведенного министерством сельского хозяйства США по расходам на питание в более чем 100 странах мира, сообщили в Институте аграрной экономики.

"Каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил 858 долларов за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%", – рассказал старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции НАЦ "Институт аграрной экономики", к.э.н. Богдан Духницкий.

По его словам, Украина занимает 93 место в рейтинге, который составили в США. Наша страна опережает Уганду (доля расходов на питание – 44,2%), Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%), которая занимает последнее место в списке.

Возглавляют рейтинг такие страны как США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, где потребительский расход жителей на еду не превышает 10% от доходов. Граждане Германии, Нидерландов, Финляндии, Катара, Бельгии, Южной Кореи выделяют на питание лишь до 15% от других расходов. Даже в соседних странах – в Беларуси, Грузии, России, Узбекистане – люди тратят на овощи, крупы, мясо и молочные продукты меньше, чем украинцы. В этих государствах, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае показатель не превышает 30%.

По данным Госстата, в 2018 году одно домохозяйство в Украине тратило на питание дома 3 963 гривни в месяц. Больше всего денег выделялось на мясо – 928 гривен, хлеб – 576 гривен, молоко, сыр и масло – 575 гривен, овощи и картофель – 497 гривен, а меньше всего – на безалкогольные напитки (218 гривен), яйца (124 гривны) и масло (117 гривен). По сравнению с 2017 годом наблюдался рост затрат на все группы продуктов питания.

Какие услуги в больницах останутся платными

В 2020 году в Украине стартует второй этап медицинской реформы. Она уже работает на первичном уровне и охватывает услуги семейного врача, терапевта и педиатра. Теперь настала очередь специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи: бесплатными станут первичная, специализированная амбулаторная, госпитальная, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, а также реимбурсация лекарственных средств.

Тем не менее, остается ряд процедур и услуг, оказывая которые, больницы могут брать деньги. Это услуги, без которых здоровью и жизни человека ничего не угрожает — например, косметологическая помощь, массаж и бальнеологические процедуры (лечение минеральными водами или грязями). Стоимость таких услуг определяет само медицинское учреждение.

Также среди платных услуг – обследования, консультации и лечение больных с сексуальными расстройствами, если они не вызваны тяжелыми психическими проблемами.

Полный список платных услуг читайте в специальном материале "За что придется заплатить в больнице: список медуслуг для украинцев".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама