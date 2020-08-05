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Взрывы в Бейруте уничтожили почти все запасы зерна: грозит ли городу голод

5 августа, 15:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Содержимое зернохранилищ смешалось с мусором и землей

Взрывы в Бейрута, 4 августа прогремевшие в порту столицы Ливана, нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности города, ведь в результате них пострадали наполненные пшеницей зернохранилища.

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Об этом со ссылкой на агентство Associated Press сообщает Интерфакс.

Агентство отмечает, что около 85% имеющегося зерна хранилось в разрушенных при взрывах зернохранилищах. В результате взрывов содержимое хранилищ смешалось с мусором и землей.

По словам министра экономики и торговли Ливана Рауля Нехме, вся пшеница, хранившаяся на объектах в порту, заражена и не может быть использована. Однако он отметил, что для насущных потребностей в Ливане пока достаточно пшеницы. Он также заявил, что страна теперь намерена импортировать больше зерна.

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Напомним, губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что последствия взрыва оцениваются в 3-5 млрд долларов, при том что ВВП всего Ливана составляет около 57 млрд долларов.

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Также сообщалось, что при взрыве погибло более 100 человек, еще 4 тысячи – пострадали.

Больше о трагедии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)".

Видео: Life shot

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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зерно Ливан голод пшеница взрыв в Бейруте
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