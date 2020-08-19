Взять кредит и не заплатить: ожидание и реальность

Доски объявлений и соцсети пестрят советами, как взять займ в МФО и отказаться от выплаты долга. Но можно ли обмануть кредитора и к каким последствиям приведет такое решение?

Украинский рынок кредитования развивается стремительными темпами. Помимо уже привычной рассрочки и банковских займов, все популярнее становятся сервисы, предоставляющие "деньги до зарплаты". Их преимущества очевидны: требования к пользователям — минимальные (нужен только паспорт и ИНН), вероятность одобрения заявки — высокая, ведь доступная сумма редко превышает 10-15 тыс. гривен.

По мнению недобросовестных заемщиков, еще один "плюс" обращения в микрокредиты — отказ от возврата долга без каких-либо последствий. По поисковому запросу "как не платить МФО" гугл выдает десятки статей с лайфхаками, как уклониться от выполнения долговых обязательств и правильно общаться с кредиторами. Но прежде чем следовать советам неизвестных экспертов, рискуя чистотой кредитной истории, деньгами и временем, советуем детально разобраться в вопросе.

Реальная помощь или пустые обещания?

Юристы и финансовые консультанты, заявляющие о большом опыте решения проблем с кредитными задолженностями, предлагают новую услугу — антиколлектор. Она заключается в "нивелировании негативных последствий" при отказе платить кредитору. Что кроется за туманной формулировкой, сказать сложно, но одно известно точно: на сайтах-однодневках не дают бесплатных консультаций и правовых алгоритмов решения проблемы.

Как правило, антиколлекторы представляются бывшими сотрудниками финансовых учреждений, которые знают, "как там все устроено", а потому готовы за скромное вознаграждение взломать базу или обмануть систему, проведя фейковый платеж.

Все, что предлагают клиенту, — внести плату и не переживать о последствиях.

Но заемщику, задолжавшему МФО, придется беспокоиться — и беспокоиться о многом. Как только попытка увильнуть от выполнения требований договора, который подписывается на этапе оформления займа, станет явной, микрокредитная компания сменит тактику общения и потребует вернуть средства без оглядки на личную ситуацию клиента. Чтобы не злить кредитора, лучше найти деньгам, запрашиваемым антиколлекторами за свои услуги, любое другое применение, лучше всего — использовать их для оплаты части долга.

Безопасность данных — главный приоритет МФО

Главная гордость многих микрокредитных организаций — использование передовых технических решений на всех этапах работы с клиентами. В ответ на массовые заверения мошенников о взломах, МФО внедряют строгие стандарты внутренней безопасности на всех уровнях.

"Мы систематически проверяем, насколько реально стороннему человеку или сотруднику компании взломать клиентскую базу или получить персональные данные пользователей, — рассказывает Дмитрий Стензя, директор популярного сервиса микрокредитования MyCredit. — В условиях той системы, которую создала наша команда, это практически невозможно по ряду причин.

Ежегодно мы проходим международную сертификацию PCI DSS, разработанную платежными системами VISA и MasterCard. Наличие данного сертификата является мировым гарантом безопасности данных платежных карт и совершенных по ним транзакций. Сертификация для MyCredit подразумевает жесткий контроль хранения клиентской информации. В офисах MyCredit действует пропускная система, в рабочих помещениях установлены камеры, а сотрудники получают тот уровень доступа, который необходим для решения рабочих задач. При этом полного доступа к клиентским данным нет ни у кого. Все члены нашей команды, включая топ-менеджеров и СЕО, раз в полгода проходят проверку на полиграфе.

Обращаясь в MyCredit, вы можете быть уверены в сохранности и надежной защите ваших данных, а также передаче достоверной информации в УБКИ".

Легких денег не бывает

Что же в итоге получают искатели легких денег, которые, начитавшись советов в сети, оформляют десятки микрозаймов и принципиально не платят долги? Целый "букет" последствий:

Фактическое уничтожение кредитной истории, которая, как уже было сказано выше, фиксируется в УБКИ. Если впоследствии понадобится получить потребительский займ или оформить платеж в рассрочку, придется долго убеждать представителей банка или МФО в добропорядочности намерений. Скорее всего, после получения десятка автоматических отказов, останется два варианта действий — обратиться в ломбард или к частным кредиторам, которые взимают завышенные проценты. Длительное общение с коллекторами, умеющими сделать жизнь горе-заемщика по-настоящему невыносимой. Типичная ситуация — когда должники, уставшие выслушивать напоминания и угрозы, готовы рассчитаться с коллекторским агентством любыми средствами. Например, избавиться от ценного имущества — ювелирных украшений, дорогостоящей техники, машины. Выкупить долг можно через факторинговую компанию, заключив договор цессии. Повестка в суд. Из-за небольших размеров займов до судебных разбирательств доходит редко, но категорический отказ должника МФО общаться с представителями кредитора — верный способ инициировать дело. И микрокредиты, и коллекторы старательно готовятся к суду, как следствие — выигрывают процессы. После этого у должника не остается возможностей для маневра — приходится полностью погасить взятые обязательства, сумму начисленных процентов и судебные издержки.

Украинцам, взявшим "деньги до зарплаты" и столкнувшимся с финансовыми затруднениями, не стоит испытывать судьбу — лучше честно рассказать о сложившейся ситуации кредитору. Если у клиента возникла задолженность по серьезным причинам (увольнение, потеря кормильца, утрата имущества), MyCredit предлагает различные варианты выхода из сложившейся ситуации — бесплатное продление кредита, реструктуризацию долга с делением на части, индивидуальные графики выплат. Поиск компромисса часто бывает нелегким, но только так можно уладить проблему с долгом мирным путем, без серьезных рисков и последствий.

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