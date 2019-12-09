"Взятка Януковичу": Маркарова рассказала, кто поедет в суд Лондона от Украины

В Минфине решили, кто будет представлять украинскую сторону в споре по еврооблигациям на 3 млрд долларов

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Юристы Министерства финансов будут защищать интересы Украины во время спора Украины и России по еврооблигациям на 3 млрд долларов в Верховном суде Великобритании, о дате рассмотрения которого стало известно 9 декабря. Такое заявление сделала министр финансов Оксана Маркарова.

"Юридическая команда Минфина в полной готовности к представлению интересов Украины в Лондоне, где очень скоро сегодня начнутся слушания в Верховном суде", – написала Маркарова в Facebook.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина получила от РФ кредит на 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Именно эти 3 млрд долларов впоследствии окрестили "долгом Януковича". Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако в Украине произошла Революция Достоинства. И власти успели выделить только первый транш.

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Нынешние представители украинской власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

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В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича". 22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции. В сентябре 2018 года Апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.

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