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Wi-Fi оборудование из киевского метро пустят с молотка

6 декабря, 12:34

Продажа состоится в рамках двух электронных аукционов

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который ранее уже продал имущество на 10 млрд гривен, выставлено на продажу арестованное Wi-Fi оборудование из киевского метро. Об этом сообщает пресс-служба электронной торговой площадки.

Общая стартовая стоимость выставленного на продажу имущества составляет 7,28 млн грн. Дата проведения аукционов – 23 декабря 2019 года и 2 января 2020 года.

Речь идет о 569 позициях, которые находятся на станциях метро "Университет", "Днепр", "Олимпийская", "Арсенальная", "Крещатик", "Лукъяновская", "Кловская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Майдан Незалежности", а также в инженерном корпусе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

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В частности, на продажу выставлены источники бесперебойного питания, батарейные блоки, системы распределения питания, маршрутизаторы и коммутаторы Cisco, серверы, шлюзы, камеры и многое другое.

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"Мы очень надеемся, что после смены собственника оборудования, Wi-Fi в киевском метрополитене заработает качественно и быстро и будет радовать его посетителей", - отметил генеральний директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, когда в метро и парках Киева появится нормальный бесплатный интернет.

При этом мы предупреждали, что публичные сети Wi-Fi позволяют мошенникам красть информацию с телефонов и гаджетов украинцев. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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метро Wi-Fi оборудование СЕТАМ OpenMarket Виктор Вишнев

Источник: Сегодня

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