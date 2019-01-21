Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости экономики   Новости экономики

Wizz Air поднял плату за перевозку багажа в два раза

Сегодня, 10:56

Также поднялась цена за услугу приоритетной посадки

Фото: hrk.aero
Фото: hrk.aero.
Wizz Air поднял плату за перевозку багажа в два раза //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ef3/933/5c3ef393322fd.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ef3/933/5c3ef393322fd.jpg Экономика Также поднялась цена за услугу приоритетной посадки

Венгерский лоукостер Wizz Air поднял плату за перевозку малогабаритного багажа, а также стоимость приоритетной посадки. Об этом сообщает Lowcostavia.

Теперь за багаж до 10 кг придется заплатить от 9 до 27 евро. Цена колеблется в зависимости от направления и даты путешествия. Ранее перевоз малогабаритного багажа стоил от 7 до 12 евро.

Кроме того, поднялась оплата и за услугу приоритетной посадки. WIZZ Priority  поднялась на 2 евро и составляет от 5 до 17 евро. Благодаря этой услуге пассажир сможет взять с собой в салон два предмета ручной клади: 55 x 40 x 23 сантиметров и 40 х 30 х 20 сантиметров.

Напомним, лоукостер Wizz Air с 9 февраля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов Харьков – Лондон ("Лутон"), которые осуществлялись с 13 ноября. Но маршрут еще могут вернуть в Харьковский аэропорт, если спрос повысится.

Кроме того сообщалось, что лоукостер Wizz Air вошел в перечень худших авиакомпаний на основании опросов пассажиров британской компании Which.

В свою очередь стало известно, что Wizz Air планирует открыть украинскую дочернюю компанию "Визз Эйр Украина" и разместить в Украине флот из 10 самолетов.

цена, багаж, перевозки, Wizz Air, лоукостер

Вы сейчас просматриваете новость " Wizz Air поднял плату за перевозку багажа в два раза". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МАУ изменила правила провоза ручной клади — за ноутбук в руках придется доплатить

16 января, 06:02

Новые правила провоза ручной клади на всех рейсах авиакомпании МАУ

Омелян: Крупные лоукостеры будут летать из Одессы

4 января, 17:01

Ryanair и Wizz Air планируют выполнять рейсы из Одессы с лета 2019 года

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы