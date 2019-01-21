Wizz Air поднял плату за перевозку багажа в два раза

Также поднялась цена за услугу приоритетной посадки

Фото: hrk.aero.

Wizz Air поднял плату за перевозку багажа в два раза //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ef3/933/5c3ef393322fd.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ef3/933/5c3ef393322fd.jpg 2019-01-21T10:56:00+02:00 Экономика Также поднялась цена за услугу приоритетной посадки

Венгерский лоукостер Wizz Air поднял плату за перевозку малогабаритного багажа, а также стоимость приоритетной посадки. Об этом сообщает Lowcostavia.

Теперь за багаж до 10 кг придется заплатить от 9 до 27 евро. Цена колеблется в зависимости от направления и даты путешествия. Ранее перевоз малогабаритного багажа стоил от 7 до 12 евро.

Кроме того, поднялась оплата и за услугу приоритетной посадки. WIZZ Priority поднялась на 2 евро и составляет от 5 до 17 евро. Благодаря этой услуге пассажир сможет взять с собой в салон два предмета ручной клади: 55 x 40 x 23 сантиметров и 40 х 30 х 20 сантиметров.

Напомним, лоукостер Wizz Air с 9 февраля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов Харьков – Лондон ("Лутон"), которые осуществлялись с 13 ноября. Но маршрут еще могут вернуть в Харьковский аэропорт, если спрос повысится.

Кроме того сообщалось, что лоукостер Wizz Air вошел в перечень худших авиакомпаний на основании опросов пассажиров британской компании Which.

В свою очередь стало известно, что Wizz Air планирует открыть украинскую дочернюю компанию "Визз Эйр Украина" и разместить в Украине флот из 10 самолетов.

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