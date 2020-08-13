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Яблоки резко подорожали, а курятина стала доступнее: Госстат отчитался о ценах

13 августа, 16:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Водка в стране растет в цене медленнее, чем сигареты

С начала 2020 года инфляция в Украине составила 1,4%, при этом некоторые продукты подорожали значительно сильнее среднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Госстата о средних потребительских ценах на товары и услуги за июль.

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В ведомстве подсчитали, что за первые семь месяцев года сильнее всего подорожали такие продовольственные товары:

  • яблоки – на 133,5%, до 38,1 гривни за кг;
  • морковь – на 126,3%, до 14,5 гривни за кг;
  • гречневая крупа – на 33,7% до 37,2 гривни за кг.

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Не обошло подорожание и главный продукт – хлеб. Так, цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта повысилась с 23,91 до 24,94 гривни, а на батон – с 13,86 до 14,03 гривни.

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В то же время, некоторые продукты стали доступнее:

  • лук подешевел на 24,7%, до 6,8 гривни за кг;
  • яйца – на 23,1%, до 16,2 гривни за десяток;
  • куриное филе – на 16,6%, до 84,8 гривни за кг.
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Сигареты подорожали на 10,6%, до 52,5 гривни за пачку, а водка – на 0,1%, до 92,4 гривни за поллитра.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, что происходит с ценами на овощи и фрукты в Украине. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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продукты цены инфляция подорожание Госстат цены на продукты

Источник: Сегодня

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