Яценюк назвал плохой сценарий для украинской экономики

За падение экономики на 4,8% правительству придется бороться, говорит политик

США объявили, что американская экономика упала на беспрецедентных 4,8%. Это самый высокий уровень за последнее десятилетие. Украинская экономика, по прогнозам правительства, упадет на 4,8%. За этот плохой сценарий украинскому правительству еще надо побороться. В противном случае это может быть и минус 10%, – отметил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

Он также назвал нереальными прогнозы по росту безработицы в Украине.

"Кроме этого, из-за коронавируса в Соединенных Штатах зафиксированы 26 млн безработных. Правительство Украины говорит о росте безработицы на 1,3% – более 100 тыс. человек. Эта цифра нереальная", – подчеркнул он.

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Яценюк также отметил, что эти вопросы будут обсуждаться с ведущими украинскими и международными экспертами в ходе онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности 1 мая, в пятницу.

Напомним, Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" .

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