Яценюк о договоренностях с "Газпромом": "Не газ со скидкой, а покупка Украины"

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"Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затянуть нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому" – так прокомментировал информацию о возможных прямых поставках газа из России с 2020 года дважды премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в блоге на Цензор.НЕТ.

По словам Яценюка, Путин полностью изменил тактику.

"Военная операция изменила экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины. Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское Интер РАО, российских шахтеров и российский бюджет", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Теперь, подчеркнул лидер "Народного фронта", Россия "возвращает специальную дивизию российских войск – "Газпром".

"Следующим шагом будет восстановление "экономических связей", а по факту – отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом", – написал он.

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"Дальше будет больше: "братские народы должны возобновить гуманитарные связи". А в Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", – предупреждает Арсений Яценюк.

Напомним, вчера, 25 ноября, исполнилось четыре года с тех пор, как правительство Арсения Яценюка приняло решение о прекращении поставок газа из России.

Как сообщалось, 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года.

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