Яценюк о переговорах с Миллером: Русские не ожидали, что в Украине появятся люди, способные защищать интересы своей страны

Экс-премьер рассказал, как консультировал "Нафтогаз" "относительно того, как юридически защищать государство и государственную компанию

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook.

Яценюк о переговорах с Миллером: Русские не ожидали, что в Украине появятся люди, способные защищать интересы своей страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81e/887/5c781e887898c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81e/887/5c781e887898c.png 2019-03-01T16:41:00+02:00 Экономика Экс-премьер рассказал, как консультировал «Нафтогаз» «относительно того, как юридически защищать государство и государственную компанию

Русские, в принципе, умеют защищать свои имперские интересы. Но они не ожидали, что в Украине появятся тоже люди, способные защищать интересы своей страны. Об этом, комментируя иски "Нафтогаза" против "Газпрома", сказал лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов в интервью интернет-изданию "Цензор".

Вспоминая решение подавать иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитражный суд, по которому Украина в феврале 2018 года выиграла у российского газового монополиста 2,56 млрд долларов, Арсений Яценюк сказал: "Ситуация тяжелая: война на Донбассе, параллельно – газовая война. Объявляю о том, что мы идем в Стокгольм. Я даже не колебался. Хотя было очень много колебавшихся".

"Знаю о том, что русские ожидали: либо Яценюка снимут с премьер-министра, либо ситуация поменяется. Рассосется само собой, и иск будет отозван", – добавил он.

Экс-премьер рассказал, как консультировал "Нафтогаз" "относительно того, как юридически защищать государство и государственную компанию", в том числе, о переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве.

Миллер, по словам Яценюка, "начал читать лекцию о том, как устроен рынок газа; о том, что формула – это правильный подход, и никакой биржевой цены на газ нет".

"Я ему ответил: вы знаете, господин председатель, мне кажется, вы не уважаете своего президента. Он при словах "не уважаете своего президента" сразу напрягся: привык к тому, что у них в Кремле записываются все переговоры. Спрашивает: а что такое? Я ему говорю: а вы разве не читали? Ваш президент рассказывает о газовой бирже и о том, где Россия должна ее создать. А вы говорите, что нет биржевых цен на газ. Вы же сами идете в этом направлении! Вы идете по пути создания рынка газа", – рассказал экс-премьер.

"А что касается контракта, то мы не против. Меняйте контракт – и будем говорить. Иск? Конечно, мы отзовем иск – только деньги верните, которые мы вам переплатили, и контракт перепишите! Не будет? Значит, мы с вами будем судиться до новых веников…", – пересказал он разговор с главой "Газпрома".

Яценюк подчеркнул, что после этого разговора в России "поняли: кажется, не все так просто": "Раньше ведь как было? Кому-то куда-то что-то перечислили, какой-то откат передали, где-то политически надавили, где-то есть какая-то коррупционная составляющая из прошлой жизни. А тут – ничего, чисто".

Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Для защиты своих интересов в 2016 году "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство. В следующем году в компании сообщили о подаче иска против России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составляет 8 млрд долларов.

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