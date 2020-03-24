Яценюк обратился к руководству Нацбанка: Не "сплавьте" золотовалютные резервы

Украине нужно реструктурировать долги по примеру 2014 года, об этом лидер "Народного фронта", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Политик напомнил, что его правительство смогло списать более 3,5 млрд долларов заимствований, и считает, что нынешним властям тоже надо начать переговоры с кредиторами.

Яценюк уверен – МВФ поддержит Украину в этом вопросе. Кроме того, политик призвал власти сэкономить на себе – как сделало правительство в 2014-м: на время карантина отказаться от премий, сократить зарплаты чиновникам и депутатам. Политик также обратился к заместителю главы Нацбанка Украины Екатерине Рожковой, чтобы главная финансовая организация страны не допустила валютных спекуляций.

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"Я вас слушал, Екатерина. Вы сказали о том, что это не функция Национального банка, удерживать валютный курс. Это вы давали интервью телеканалу "Украина 24". Так, но немножко не так. Это прямая конституционная функция Национального банка – стабильность национальной денежной единицы. Я понимаю, что вы будете взвешивать спрос и предложение. Прошу вас как бывший руководитель Национального банка, не "сплавьте" золотовалютные резервы. Вы их накопили, вы могли их больше накопить. Сейчас очень жестко не допустите валютной спекуляции", – заявил Яценюк.

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Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк призвал власти на время кризиса уменьшить свои зарплаты.

Также напомним, ранее Арсений Яценюк отмечал, что власти необходимо создать стабилизационный фонд, из которого направлять расходы на медицину и социальное обеспечение, полицию и инфраструктуру. Также нужно начать переговоры с МВФ о реструктуризации государственного долга.

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