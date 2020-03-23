Яценюк рассказал, что необходимо для обеспечения медицины и социальных потребностей

Власти необходимо создать стабилизационный фонд, из которого направлять расходы на медицину и социальное обеспечение, полицию и инфраструктуру. Также нужно начать переговоры с МВФ о реструктуризации государственного долга.

Об этом в эксклюзивном интервью заявил премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой " на телеканале "Украина" 22 марта.

Арсений Яценюк отметил необходимость увеличить дефицит государственного бюджета. Он напомнил, что ему на посту премьер-министра во время кризиса удалось уменьшить долги на 7 миллиардов долларов

"Сейчас им (власти – Ред.) это не удастся", – отметил он.

Яценюк подчеркнул, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы правительство уже начало переговоры по реструктуризации внешних и внутренних долгов.

Арсений Яценюк напомнил, что его правительство в 2015 году добился списания 3,6 миллиарда долларов долгов и отсрочки выплат по долгам.

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"Сейчас правительству безотлагательно надо начинать новые переговоры (о реструктуризации – Ред)", – отметил он.

"Суперзадачей" он назвал увеличение объема программы с Международным валютным фондом по 5,5 миллиардов долларов хотя бы до 10-ти.

Сейчас есть механизмы, как принять необходимые для этого законы, добавил он.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что промедление со стартом новой программы с Международным валютным фондом объемом 5,5 млрд долларов не должно стать помехой для получения помощи в рамках других программ, в частности, на преодоление последствий кризиса из-за пандемии коронавируса.

Напомним, МВФ готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

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