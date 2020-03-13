Без средств МВФ денег в стране хватает до мая – Яценюк

Без средств Международного валютного фонда денег Украине хватит до мая. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк в эфире одного из украинских телеканалов.

"Денег хватает до мая. Без МВФ означает следующее: 50 миллионов евро Европейского Союза не дадут, потому что они привязаны к программе с Международным валютным фондом. От миллиарда до полутора Всемирного банка не дадут", – заявил он.

Яценюк подчеркнул, что без программы МВФ Украине будет сложно "дожить до конца года". Также политик назвал первым положительным заявлением то, что новый глава правительства "четко заявил, что необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом".

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"Наложение и коронавируса, и падение цен на нефть и закрытие внешних рынков и отсутствие программы с МВФ может привести к масштабной экономической, а затем политического кризиса. Поэтому правительство должно сделать все, чтобы этого не допустить", – подчеркнул Яценюк.

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Напомним, недавно Яценюк назвал главной ошибкой правительства бывшего премьер-министра Алексея Гончарука то, что они не подписали программу с Международным валютным фондом.

Кроме того, ранее Яценюк заявил, что отставка нового правительства будет означать досрочные выборы.

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