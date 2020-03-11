Яценюк: Решение о ревальвации гривни имело крайне негативные последствия для экономики

НБУ не может быть независимым от создания рабочих мест, подчеркнул лидер партии "Народный фронт"

Решение 2019 года о 19-процентной ревальвации гривни имело крайне негативные последствия для экономики страны. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ".

"Я уважаю независимость НБУ. Но это не может быть независимость от экономики, создания рабочих мест и от роста ВВП", – подчеркнул Яценюк.

По словам лидера НФ, Национальный банк тогда должен был сохранять стабильность денежной национальной единицы и очень умеренно реагировать на приток иностранной валюты. Кроме того, НБУ должен был "скупать всю валюту с рынка, чтобы максимально иметь подушку безопасности".

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Арсений Яценюк напомнил: под его руководство правительству удалось уменьшить государственный долг страны на 6 миллиардов долларов – с 73 до 67. В то время как сегодня долги страны составляют уже более 83 млрд долларов, а золотовалютных резервов — лишь немногим более 20 млрд долларов.

"Как можно было просто так бездумно идти с точки зрения укрепления национальной денежной единицы, не понимая некоторых экономических элементов? Чем крепче валюта, тем меньше конкурентоспособность украинских товаров на внешнем рынке!", – отметил Арсений Яценюк.

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Арсений Яценюк подчеркнул: сейчас в торговом балансе "дыра в 10 миллиардов долларов".

"На 10 миллиардов долларов мы покупаем импорта больше, чем продаем экспорта. Ну еще надо экономические параметры для того, чтобы понять, что если делать ревальвации, то по копеечке. И тогда вы удерживаете стабильность, скупает доллары с рынка и накапливаете", – пояснил Яценюк.

Напомним: в 2019 году украинская гривня укрепилась ниже психологического уровня 26 грн за доллар. Эксперты объясняли это благоприятной внешней конъюнктурой для украинского экспорта, активной покупкой нерезидентами украинских гособлигаций, а также продажей валюты со стороны населения.

В то же время, ревальвация гривни имела ряд негативных последствий, в частности — стимулирование импорта. Как следствие, рост отрицательного сальдо торгового баланса по итогам 2019 года оказался выше запланированного объема – — до 13-14 млрд долларов.

Интервью Арсения Яценюка

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