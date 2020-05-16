Яценюк: Российская военная и энергетическая агрессия – близнецы

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

В энергетике Украины сложилась кризисная ситуация, поэтому задача власти номер один – сохранить энергетическую независимость страны, создать все условия для добычи собственного газа, угля и нефти.

Об этом рассказал лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 15 мая.

"Российская военная агрессия и российская энергетическая агрессия – это близнецы. Путин убивал и убивает украинцев. Он никогда не пойдет на то, чтобы Украина была независимой, соборной и европейской. Он будет и дальше идти по пути, чтобы захватить Украину. И захват Украины Путиным – это не просто военная агрессия. И она не началась в 2014-м, она взорвалась в 2014-м", – отметил он.

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Яценюк подчеркнул, что Путин к этому очень долго готовился. В 2005 году президент РФ демонстративно дал указание главе российского "Газпрома" закрутить кран и перекрыть поставки газа Украине: "Он этим хотел продемонстрировать пренебрежение к Украине. Он хотел поставить Украину на колени".

"Я очень хорошо запомнил это. Я выждал 10 лет. И таким же краном, только в Словакии, – я открыл реверсный поток газа и закрыл российские поставки газа на территорию Украины, – сказал Яценюк. – Тогда вместе с Европой Украина вышла из зависимости от российского "Газпрома".

"Путин постоянно держал руку у украинского горла. Чтобы не дать нам дышать. Он хотел контролировать как газ, так и нефть и электроэнергию", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Яценюк напомнил, что в 2014 году он как глава правительства перекрыл как поставки газа от "Газпрома", так и импорт электроэнергии из РФ. Из-за этого возник скандал с тогдашним министром энергетики Демчишиным: "Они хотели затянуть импорт электроэнергии со стороны России на всю территорию Украины. Я тогда провел служебное расследование, мы материалы передали в прокуратуру, – так оно все и "умерло", к большому сожалению. Но хотя бы удалось сделать то, чтобы Украина не была зависима от электроэнергии из России".

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Политик отметил, что у людей, которые "сдавали украинский энергетический сектор России", есть конкретные фамилии – председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса от "Слуги народа" Герус, бывший министр энергетики Оржель: "Только после того, как поднялся крик на всю страну, они начали прятаться и уже говорят: мы временно приостановим импорт электрической энергии".

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"Эти должностные лица уничтожают экономику страны, уничтожают энергетику и рабочие места. Они работают на иностранное государство и ничем не отличаются от тех, которые изменили присяге и сдали воинские части. Ничем не отличаются от тех так называемых "генералов СБУ", которые фактически были арестованы за измену украинскому государству. Только эти еще подлее. Они еще пытаются красиво говорить и ходят со значками депутатов Верховной Рады Украины, пытаются продемонстрировать, что они якобы патриоты. Они патриоты, только не украинского государства, а России", – подчеркнул Яценюк.

"А кто ответит за 5 млрд гривен? Их отправляли в долларах на российскую энергетическую компанию. Которые отправили туда, прокормили российский бюджет, российских работников, еще и прокормили армию. И создали кризис неплатежей в Украине", – отметил он.

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Лидер "Народного фронта" напомнил, что задолженность перед "Энергоатомом" именно 5 млрд грн: "Да эти 5 млрд отправили в Россию".

Он также считает, что необходимо урегулировать тариф на "зеленую" энергетику, за которой будущее, ведь это новые технологии, экология и инвестиции.

"Тариф надо урегулировать, и его можно урегулировать. Надо, чтобы инвесторы, которые вкладывают деньги, например, в зеленую энергетику, получали кредиты не под 10% и не на 5 лет, а так же, как в Германии – на 30 лет и под 2%. Или так же, как сделала Германия, которая сейчас компенсирует 50% стоимости электрической энергии. Надо думать о завтрашнем дне, придет время, когда "зеленая" энергия будет самой дешевой. Завтра придет время, когда мы будем независимы и по атомной энергетике, и по возобновляемой энергетике", – уверен экс-премьер.

"Необходимы энергетическая независимость страны, новые технологии, отказ от российской газовой и электроэнергетической удавки и профессионализм. Профессионализм власти, которая должна действовать во всем – начиная от коронавируса и заканчивая энергетикой и экономикой", – сказал Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк заявил, что Путин контролирует 50% новостных каналов Украины и может контролировать умы украинцев.

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