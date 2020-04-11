Яценюк считает, что премьер должен безотлагательно создать антикризисный энергетический штаб

Первое, что должен сделать действующий премьер-министр – создать антикризисный штаб и безотлагательно заняться вопросами энергетики.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Главная тема" на телеканале "Украина" 11 апреля.

Лидер "Народного фронта" напомнил, в какой ситуации оказалась Украина в 2014-2015 годах.

"Если бы мы работали тогда после российской агрессии так, как работает сегодняшняя власть, если бы мое правительство так работало, – мы бы точно были без газа, без света, без угля, без воды, без денег и без зарплаты. То, что это правительство и власть непрофессиональные – это уже известно. Но в энергетическом секторе преступен непрофессионализм", – отметил он.

Он вновь подчеркнул необходимость назначения министра энергетики. В стране "должен быть человек, который должен возглавлять ключевое направление украинской экономики – это энергетика".

"Но есть состав Кабинета министров, есть премьер-министр. Я как премьер-министр возглавлял антикризисный энергетический штаб. Именно поэтому у нас был и газ, и электроэнергия, и уголь, и нефть ", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Поэтому первое, что должен сделать действующий премьер-министр, – это создать такой штаб и безотлагательно заняться вопросами энергетики.

Арсений Яценюк отметил, что только что завершилось заседание парламентского комитета, на котором дополнительно выделено 2 миллиарда гривен якобы на реструктуризацию угольной отрасли.

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Однако, по его словам, речь идет не о реструктуризации.

"Речь идет о том, что не хватает заработной платы по государственным шахтам, и уже сегодня они туда "вгатили "3,6 миллиарда гривен", – отметил он.

Арсений Яценюк отметил, что если бы шахтеры имели возможность продавать свой уголь как на государственных, так и на частных шахтах для электрогенерации, и получать достойную оплату за этот уголь, – государству не пришлось бы тратить на погашение задолженностей миллиарды, которые так сейчас нужны для преодоления пандемии и экономического кризиса.

Напомним, ранее Арсений Яценюк отметил, что "если сейчас не принимать решение, как мы будем действовать завтра и послезавтра в энергетике, то завтра и послезавтра мы войдем в энергетический кризис, где не будет ни света, ни угля, где могут быть проблемы с нефтепродуктами и где рано или поздно будут проблемы с газом".

ТакжеАрсений Яценюк подчеркнул необходимость безотлагательно внести в парламент кандидатуру на пост министра энергетики и деполитизировать Национальную комиссию по регулированию энергетики.

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