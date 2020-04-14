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Яценюк: Власть должна закрыть импорт электроэнергии из РФ и Беларуси не на время карантина, а полностью

14 апреля, 21:07

Игорь Тимофеев

Украина может дойти до ситуации уничтожения собственной энергетики, говорит политик

Первоочередная задача украинской власти – полностью закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси, заявил премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Сегодня" на телеканале "Украина" 14 апреля.

Отвечая на вопрос о возможности отключений электроэнергии, Яценюк отметил:

"Если не производят электроэнергию, если угольную отрасль уничтожают, если украинскую энергетику уничтожают, если открывают импорт электроэнергии из России и Беларуси и дают работу белорусам и россиянам, а не украинцам, и если государство на это вообще смотрит безответственно – мы придем к ситуации, где в Украине не будет электроэнергии".

Он подчеркнул, что сейчас "Энергоатом" почти банкрот: "Теплоэнергетику власть уже обанкротила".

Яценюк еще раз подчеркнул, что сейчас необходимы неотложные действия непосредственно президенту и правительству, чтобы навести порядок на энергетическом рынке, создав антикризисный энергетический штаб, и премьер должен его возглавлять: "Они должны безотлагательно действовать".

Задачей номер один лидер НФ назвал "полностью закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси":

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"Не на период карантина, а полностью ее закрыть".

"Второе – сбалансировать энергетический рынок по цене.

Третье – показать прогнозный баланс выработки электроэнергии тепловыми станциями, атомными станциями и Гидроэнерго", – подчеркнул он.

Кроме того, Яценюк подчеркнул необходимость в условиях высокого уровня неплатежей кредитовать энергорынок, "чтобы система не умерла".

Напомним, Яценюк неоднократно заявлял, что правительство должно безотлагательно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси .

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Россия электроэнергия Арсений Яценюк импорт

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