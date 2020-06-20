Ягодный сезон: когда клубника подешевеет

В прошлом году был неурожай ягоды, а в этом ее меньше еще в три раза

Первая летняя ягода – клубника – в этом году преподнесла неприятный сюрприз. Уже вторая половина июня, обычно в это время самый разгар клубничного сезона. Но цены на ягоду до сих пор не падают. Когда стоит ожидать самых низких цен, сколько она может стоить на нижнем пике – разбирался сайт "Сегодня".

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В последние годы клубничный сезон по-настоящему начинается примерно в середине мая. Первая отечественная клубника появляется в продаже, конечно, намного раньше, а со второй половины мая цены на нее начинают стремительно падать, и продавать клубнику начинают везде: в супермаркетах, на рынках, на уличных лотках и т.д.

В этом году ситуация нетипичная. Во-первых, клубника появилась в массовой продаже намного позже обычного. Если год назад первая ягода продавалась уже в апреле, то в этом году – даже не с начала мая. Во-вторых, раньше к лету цены обычно падали раза в четыре, а то и больше. В этом же году резкого падения пока не наблюдается. Можно сказать, цены только немного снизились.

По данным портала Shuvar-info, в 2019 году первая клубника продавалась по оптовой цене 120 грн/кг. Однако уже к началу мая цена упала до 90 грн/кг, а к середине мая – до 22-34 грн. В этом же году, стартовав с тех же 120 грн/кг в начале мая, к середине месяца клубника продавалась даже на оптовых рынках еще по 100-110 грн/кг. И только к 20-м числам подешевела до 70 грн в опте. А в розничной торговле ее можно было купить по 75-85 грн за килограмм.

Прошел месяц, но цены остались практически прежними. В столичных супермаркетах и сегодня клубника продается по 80-89 грн. На рынках и лотках в несколько погожих дней клубника дешевела примерно до 65 грн, но затем цены опять взлетали до 80 грн и выше. Тогда как в прошлом году в разгар сезона клубнику можно было купить по 30-40 грн. Даже в южных регионах страны в этом году розничные цены практически не опускаются ниже 60 грн за килограмм.

"В этом году вообще очень мало ягод, как для июня. В разы меньше, чем в предыдущие годы. 2019-й считался неурожайным, но в это время клубника уже была в опте 28-35 грн за килограмм. В этом же году на рынке клубники раза в три меньше, чем в прошлом. И ниже 50 грн цена еще в этом году не опускалась. Хотя в предыдущие годы в середине июня мы уже имели ценовой минимум по клубнике", – говорит руководитель департамента аналитики рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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По ее словам, причина дефицита клубники – погодные условия. Практически весь май был холодным, с заморозками, в июне потеплело, но часто идут дожди.

"Производители практически потеряли урожай ранней клубники. А сейчас у них проблемы со средними сортами, потому что было холодно, сейчас идут дожди. Когда погода солнечная, цена на клубнику падает. А когда дождь, ее сразу прекращают собирать, предложение падает и цены растут", – рассказывает Татьяна Гетьман.

Стоит ли еще ждать падения цен? Не так давно климатолог в интервью "Сегодня" высказала мнение, чтолето в этом году будет прохладным и дождливым. Не самая лучшая погода для клубники.

"Сезон в этом году задерживается примерно на полторы недели. Ценовой минимум должен быть где-то в двадцатых числах, примерно 20-25 июня. Но опустятся ли цены, я не могу сказать. Все будет зависеть от погоды. Например, на этой неделе у нас уже даже была цена 50 грн, а потом она снова поднялась до 75-85 грн за килограмм – буквально через пару дней после того, как прошел дождь. Наверное, в этом году цены вообще будут рекордно высокими", – говорит Татьяна Гетьман.

Надеяться на привозную клубнику тоже не стоит. В мае она еще была на прилавках, но сейчас ее уже не импортируют в Украину – нет смысла. Цены на привозную клубнику были бы еще выше, чем на украинскую.

То есть у украинцев фактически есть три варианта: покупать и консервировать дорогую клубнику, отказаться от заготовок на зиму или рискнуть и подождать: а вдруг погода наладится и цены все-таки немного упадут.

Что думают сельхозпроизводители об урожае ягод – смотрите в сюжете:

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