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Ягодный сезон: в Украине просели цены на голубику

3 июля, 15:13

Производство ягоды преимущественно сконцентрировано в западных областях

Фото: Pixabay

В Украине продолжают снижаться цены на сезонные "витамины". Так, только за первые три дни июля оптовые цены на голубику снизились на 35%, а за неделю – вдвое. Они уже достигли уровня 2018 года, хотя сам сезон начался с опозданием минимум в 10 дней. Об этом сообщают аналитики информационного центра "Инфо-Шувар".

По их словам, предложение отечественной голубики в этом сезоне растет на оптовых площадках страны гораздо быстрее, чем в прошлом году. Соответственно, цены на ягоду тоже снижаются гораздо быстрее.

"Производство голубики преимущественно сконцентрировано в Западной Украине, 3 июля на крупнейшем в регионе оптовом рынке украинская голубика от производителей Волынской и Закарпатской областей предлагается по 160-180 грн/кг. Сезон украинского голубики-2019 открылся 27 июня с цены 310-330 грн/кг, то есть всего за неделю стоимость ягоды упала в два раза", – отмечают специалисты.

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Год назад самая низкая цена на украинскую голубику – 100 грн/кг – была зафиксирована 25 июля.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие самые дешевые ягоды и фрукты продаются на рынках Украины:


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Тег цены, ягоды, цены на продукты, голубика, оптовые цены

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