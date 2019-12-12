Ямы на дорогах: водители смогут сообщить о них в базу данных

"Укравтодор" будет сотрудничать с навигационной системой, принимая через нее жалобы водителей

/ Фото: Виталий Лазебник

"Укравтодор" начал работать с популярной системой навигации, в которой водители отмечают состояние дорог, ямы, пробки и ненадлежащее поведение полицейских патрулей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры (МИУ).

"Теперь ведомство сможет оперативно получать жалобы водителей на состояние дорог", – отмечают в МИУ.

Отныне все жалобы на автодороги, поступающие от пользователей, будут собираться в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени. Таким образом ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране. А также оперативно получать уведомления о гололедице или ограничения в движении из-за аварии и реагировать на них. Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если последние их добавили в навигационную систему.

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Пока сотрудничество с системой Waze тестируется во Львовской и Днепропетровской областях. Но в дальнейшем она распространится на всю страну.

"Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог", – считает глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Напоминаем, что в "Укравтодоре" круглосуточно работает аналитически-диспетчерская группа, которая принимает жалобы от граждан: (044) 287-11-40.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в ноябре в Киеве зафиксировали рекордное количество ДТП. Только за субботу и воскресенье насчитали более 170 дорожных происшествий. Напомним, большинство аварий на украинских дорогах происходят из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и вождения в нетрезвом состоянии. Еще одна вероятная причина – ямы на дорогах.

А в Одесской области устроили необычную акцию – высадили в выбоины на дороге цветы. Таким образом активисты пытались привлечь внимание к состоянию дорог в регионе.

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