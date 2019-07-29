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Япония согласилась покупать украинскую "молочку" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8B%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8B%D1%80 2019-07-29T08:12:00+03:00 Экономика Страна согласовала требования к качеству молока из Украины

Украина наращивает экспорт молочных продуктов и ищет новые рынки в этом сегменте. Теперь страна получила разрешение на экспорт "молочки" в Японию. Об этом сообщила Государственная службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Украина включена в список стран, из которых разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов (включая масло и сыр)", – говорится в сообщении.

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Также Япония согласовала перечень требований к продукции из Украины. С ними можно ознакомиться на сайте украинской Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Напомним, ранее эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" сокращение в Украине поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз в Украине. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

Также мы сообщали, что украинское молоко может исчезнуть из магазинов, а место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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