Япония выделит больше триллиона долларов на спасение экономики

Правительство Японии, где решили спасать туризм, доплачивая приезжим путешественникам, выделит колоссальную сумму для реанимации своей экономики, которая остановилась из-за эпидемии коронавируса.

Ссылаясь на премьер-министра Синдзо Абэ, Financial Post пишет, что японский Кабмин одобрил программу объемом в 117,1 трлн иен – это 1,1 трлн долларов, или 6% ВВП страны.

Это включает как прямые расходы государства в сумме 31,9 трлн иен, так и другие меры. В том числе гарантии по кредитам, субсидирование оплаты аренды бизнесом (до 6 млн иен), дополнительное субсидирование вынужденных отпусков работников компаний (до 15 тыс. иен в день), а также непредвиденные расходы в виде вливания капитала в компании с серьезными трудностями (до 10 трлн иен).

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Абэ назвал программу помощи, которую принял Токио, "крупнейшей в мире", и не зря – в совокупности страна направит на спасение третьей по объему экономики в мире более 40% ВВП.

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Дальше дело за парламентом – депутатам придется решить, стоит ли выделять такие колоссальные средства, которые собираются добыть за счет выпуска облигаций.

Напомним, что правительство в Токио решило поддержать и обычных граждан – чтобы спасти японцев от финансового кризиса, каждой семье в стране вне зависимости от дохода решили выплатить почти по тысяче долларов.

Также стоит отметить, что с этой недели в стране окончательно отменили режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен из-за пандемии.

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