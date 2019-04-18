Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины

Эмбарго вводится не только на продукцию тяжелой промышленности

Фото: AFP

Правительство России опубликовало полный текст постановления, которым расширен список запрещенных товаров из Украины. Документ обнародован на сайте правительства РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже сообщал, что запрет вводится на ввоз различной украинской продукции, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов.

В частности, согласно постановлению, кроме эбмарго на продукцию машиностроения (бульдозеров и погрузчиков), запрещается на импорт с территории Украины:

бумаги, картона;

одежды (костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты);

обуви и деталей для нее;

стальной эмалированной посуды;

трубной продукции;

крепежей, проволоки, сетки и др.

Напомним, 18 апреля Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, такие меры – ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ.

Так, запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года. 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.

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