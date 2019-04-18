Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины
Эмбарго вводится не только на продукцию тяжелой промышленности
Правительство России опубликовало полный текст постановления, которым расширен список запрещенных товаров из Украины. Документ обнародован на сайте правительства РФ.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже сообщал, что запрет вводится на ввоз различной украинской продукции, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов.
В частности, согласно постановлению, кроме эбмарго на продукцию машиностроения (бульдозеров и погрузчиков), запрещается на импорт с территории Украины:
- бумаги, картона;
- одежды (костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты);
- обуви и деталей для нее;
- стальной эмалированной посуды;
- трубной продукции;
- крепежей, проволоки, сетки и др.
Напомним, 18 апреля Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, такие меры – ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ.
Так, запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года. 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину.
Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.
При этом 29 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.
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