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Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины

Сегодня, 15:18

Эмбарго вводится не только на продукцию тяжелой промышленности

Фото: AFP

Правительство России опубликовало полный текст постановления, которым расширен список запрещенных товаров из Украины. Документ обнародован на сайте правительства РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже сообщал, что запрет вводится на ввоз различной украинской продукции, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов.

В частности, согласно постановлению, кроме эбмарго на продукцию машиностроения (бульдозеров и погрузчиков), запрещается на импорт с территории Украины:

  • бумаги, картона;
  • одежды (костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты);
  • обуви и деталей для нее;
  • стальной эмалированной посуды;
  • трубной продукции;
  • крепежей, проволоки, сетки и др.

Напомним, 18 апреля Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, такие меры – ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ. 

Так, запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года. 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. 

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания. 

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Тег товары, Россия, экспорт, запрет, импорт, Украина, санкции, список, эмбарго

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