Юнкер и Туск пообещали Гончаруку помощь ЕС в проведении реформ в Украине

В Брюсселе призвали совместными усилиями воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации и свободной торговле

/ Фото: Кабинет министров Украины

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск поздравили Алексея Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины и пообещали ему твердую помощь Евросоюза в проведении реформ. Об этом говорится в совместном письме Туска и Юнкера, направленном во вторник в Киев, текст которого опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

"Евросоюз привержен продолжению поддержки Украины в проведении реформ, которых ожидают ее граждане. Вы можете рассчитывать на нашу последовательную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в письме.

В нем также подчеркивается, что Евросоюз "остается привержен мирному урегулированию конфликта на востоке Украины" и "непреклонен в своем непризнании" воссоединения Крыма с Россией

Туск и Юнкер также призвали совместными усилиями воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации и свободной торговле на благо граждан Украины и ЕС, и пожелали Гончаруку успешного срока на посту премьера.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Она выразила надежду на сотрудничество с Украиной по многим вопросам и ожидает реформ от нового главы украинского правительства.

Реклама

Читайте также: Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке

Канцлер также отметила, что ее страна заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

Как сообщали новости "Сегодня", новый премьер-министр только обживается в новой должности, но уже четко очертил приоритеты и планы работы своего правительства. Среди важных задач на ближайшие недели он назвал подготовку к визиту МВФ, подготовку переговоров о транзите газа, государственного бюджета на 2020 год, реформы управления государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, преодоление рейдерства. Также он озвучил планы нового Кабмина по росту экономики на 40%.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Она выразила надежду на сотрудничество с Украиной по многим вопросам и ожидает реформ от нового главы украинского правительства.

"Уважаемый премьер-министр, поздравляю Вас с избранием на пост главы правительства. Федеральное правительство будет оставаться надежным партнером для Вас и Вашего правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией. Германия хочет работать вместе в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, что Украина может сформировать свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", – говорится в поздравлении Меркель.

Читайте также: Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке

Канцлер также отметила, что ее страна заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Вами в этой области. Я была бы очень рада приветствовать Вас в ближайшее время в Берлине. Желаю Вам в решении поставленных задач смелости, мастерства и больших успехов", – добавила политик.

Как сообщали новости "Сегодня", новый премьер-министр только обживается в новой должности, но уже четко очертил приоритеты и планы работы своего правительства. Среди важных задач на ближайшие недели он назвал подготовку к визиту МВФ, подготовку переговоров о транзите газа, государственного бюджета на 2020 год, реформы управления государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, преодоление рейдерства. Также он озвучил планы нового Кабмина по росту экономики на 40%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама