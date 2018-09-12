Юнкер призвал увеличить международную роль евро

По мнению Юнкера, 60 стран тем или иным образом привязывают свою валюту к евро

Среди задач, которые Еврокомиссия намерена решать до истечения своего мандата в 2019 году, ее председатель Жан-Клод Юнкер назвал "дальнейшее развитие международной роли евро".

"После всего 20 лет существования и вопреки упадническим голосам, сопровождавшим нас на этом пути, у евро уже богатое прошлое. Евро стало второй наиболее используемой валютой в мире. 60 стран тем или иным образом привязывают свою валюту к евро", – сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в среду с докладом о состоянии Евросоюза на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Но мы должны сделать еще больше, чтобы позволить нашей единой валюте полностью играть свою роль на международной сцене", – призвал глава Еврокомиссии.

По его словам, недавние события высветили необходимость углубления валютно-экономического союза ЕС. Многочисленные предложения Еврокомиссии, сообщил Ж.-К.Юнкер, дожидаются утверждения Европарламентом и Советом ЕС.

"Но мы можем и должны идти еще дальше. Абсурдно, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергии, – а это составляет 300 млрд евро в год – в американских долларах, тогда как только 2% нашего энергетического импорта поступает к нам из США", - возмутился председатель Еврокомиссии.

"Абсурдно, что европейские компании покупают европейские самолеты в долларах, а не в евро. Это причина, по которой комиссия представит до конца текущего года инициативы по усилению международной роли евро. Евро должно стать активным инструментом нового европейского суверенитета", – объявил Ж.-К.Юнкер.

Но первоочередную задачу он видит в продолжении укрепления валютно-экономического союза.

"Без углубленного валютно-экономического союза у нас не будет убедительных аргументов для усиления международной роли евро", – подчеркнул глава Европейской комиссии.

Напомним, курс доллара в Украине прекратил расти, а евро заметно просел.

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