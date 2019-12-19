"Юридическая чушь": Путин сделал заявление о газовой войне и Стокгольмском арбитраже

Президент России Владимир Путин во время традиционной большой пресс-конференции назвал чушью решения Стокгольмского арбитража в спорах между "Нафтогазом Украины" и российскийм "Газпромом".

"Стокгольмский суд принял решения по газовому спору, исходя из тяжелого экономического положения Украины. Это юридическая чушь", – сказал Путин.

При этом глава Кремля заявил, что надеется на достижение компромисса в газовых переговорах. "Но можно договорится, чтобы все были довольны", – добавил российский президент.

После этого Путин переключился на рассказ о российских газопроводах в обход Украины – "Северном потоке – 2" и "Турецком потоке". Путин, в частности, заявил, что транзит газа через Украину обходится дороже, чем в обход нашей страны. Но, по его словам, Россия все же настроена сохранять транзит через Украину, а "основной вопрос" заключается в объемах и сроках, на которые будет заключен транзитный контракт.

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"Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как „Северный поток", „Северный поток — 2", „Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт", – сказал Путин.

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При этом Путин отметил, что Россия не стремиться заключить контракт на какое-то время с тем, чтобы позже прекратить транзит через Украину.

"Это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю. Он длиннее и для нас дороже, но, все-таки, в Центральную и Южную Европу это хороший, отработанный маршрут. Мы готовы его сохранять", — добавил российский президент.

Напомним, сегодня, 19 декабря, пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года. На нем, как ожидается, обсудят соглашение, которое охватывает продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

В ноябре 2014 года "Нафтогаз" обратился в арбитраж Стокгольма с требованием взыскать с "Газпрома" около 17 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов по транзиту, а также пересмотреть тарифы и условия транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около 4,7 млрд долларов в рамках дела по транзиту. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. "Газпром" оспорил данное решение. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по апелляции "Газпрома", в результате которых она была отклонена.

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