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Южная Корея готовится к самому сильному за 22 года удару по экономике

30 мая, 08:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Центробанк страны уже снизил учетную ставку до рекордного минимума

Центральный банк Южной Кореи, которая сильно пострадала от коронавируса, снизил процентные ставки до рекордного минимума, а также предупредил, что последствия пандемии будут тяжелее, чем мировой финансовый кризис 2008 года. Об этом сообщает Reuters.

Так, процентная ставка в Южной Корее снижена на четверть процентного пункта, до 0,5% годовых. Это минимум с 1999 года, когда и была введена нынешняя система ключевой ставки.

Корейский центробанк также ухудшил прогноз для экономики на 2020 год и теперь ждет снижения ВВП на 0,2%, тогда как в феврале прогнозировался рост на 2,1%. Такое сокращение станет сильнейшим с 1998 года – со времен азиатского финансового кризиса.

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Банк Кореи также снизил прогноз инфляции в этом году до 0,3% с 1%.

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"Мы планируем активно покупать казначейские облигации для стабилизации рынков в случае повышения волатильности долгосрочной доходности", – сказал глава регулятора Ли Чжу Йол.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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Кроме того, по подсчетам ООН, из-за коронавирусного кризиса без работы могут остаться 195 миллионов человек во всем мире. В организации считают, что это может оказаться даже более катастрофическим последствием, чем непосредственно вирус.

А какой уровень безработицы прогнозируют в Украине, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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