Юзик показал доходы и расходы за год депутатства

Жена нардепа Корявченкова заработала больше, чем он сам

Заместитель главы фракции Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный до этого как актер студии "Квартал 95" с псевдонимом "Юзик" обнародовал декларацию о доходах за 2019 год. Электронная декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Из-за карантина в этом году декларации принимаются не по 30 апреля, а по 30 июня.

Деньги

В декларации указано, что за 2019 год Юзик получил 627 тыс. гривен дохода. В частности, в эту сумму вошли 79 тыс. гривен зарплаты от "Квартал 95", 152,63 тыс гривен зарплаты народного депутата, 25,4 тыс. гривен "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа", и еще 369,85 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Реклама

Жена депутата Татьяна Корявченкова получила 1,58 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности, еще 26,8 тыс. гривен страховых выплат, 25,4 тыс. гривен "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа", 14,47 тыс. гривен стипендии в Одесском национальном политехническом университете.

Наличные сбережения Корявченкова составляют, согласно декларации, 100 тысяч долларов, а его жены – 40 тыс. евро. Кроме того, 100 тыс. гривен Татьяна Корявченкова держит на депозите в государственном банке.

Недвижимость

С октября 2008 года Корявченкову принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м. Татьяна Корявченкова (до замужества – Писаревская) совместно со своими родственниками владеет квартирой в Кривом Роге площадью 56,4 кв. м. Также ей принадлежит два земельных участка площадью 1500 и 152 кв. м в Херсонской области, и еще один (1821 кв. м) в Киевской области. На последнем участке расположен недостроенный дачный дом (260 кв. м).

В тренде В Украине вырос курс доллара: данные НБУ

Реклама

Авто и другое имущество

В собственности Юзика указан автомобиль Hyundai Accent 2017 года выпуска. Его жена владеет Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска. Также депутат задекларировал швейцарские наручные часы Breitling, купленные в 2010 году за 150 тыс. гривен.

Напомним, кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, стартовала в Украине с 1 января 2020 года. При этом еще в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации об имущественном состоянии и доходах на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как нардеп Юзик убегал от журналиста в Киеве и нарушил ПДД. Кроме того, Корявченков отличился парковкой в Одессе. Инцидент произошел, когда парламентарий решил посетить место пожара в знаменитом доме Асвадурова:

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама