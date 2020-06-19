З нагоди 30 років UKRSIBBANK проводить акцію 30% кешбеку з оплати карткою

Учаснику акції треба зробити від 30 оплат карткою та активно користуватися інтернет-банкінгом

З нагоди 30 річниці UKRSIBBANK BNP Paribas Group розігрує серед клієнтів 30% кешбеку від розміру загальних оплат карткою у червні. Щоб отримати один із 100 призів, треба зробити щонайменше 30 оплат за послуги та товари карткою банку або Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay та активно користуватися інтернет-банкінгом UKRSIB оnline у червні. Максимальний виграш – 3000 грн одному клієнту. Результати акції будуть відомі вже у липні.

UKRSIBBANK активно розвиває безготівкову економіку України. "Запуск різних функцій в UKRSIB online таких, як обмін валют, сплата комунальних послуг, можливість оформити картку для нових клієнтів, дозволяє залучити нових клієнтів, а також — підвищити рівень задоволення клієнтів. Адже ми бачимо попит на якісні безготівкові платежі", – говорить Андрій Кашперук, виконуючий обов’язки голови правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

За 30 років роботи на ринку UKRSIBBANK пройшов шлях від локального банку до частини міжнародної Групи BNP Paribas. Весь цей час банк підтримував українську економіку, удосконалював сервіси, використовуючи досвід Групи Paribas із 200 річною експертизою.

"Працюючи у світі, що постійно змінюється, ми створили банк із високими стандартами та позитивним впливом на навколишнє середовище та суспільство, ми підтримуємо клієнтів у реалізації проєктів, покращуємо їх досвід та пропонуємо технологічні рішення", – продовжує Андрій Кашперук.

Прагнучи сталого розвитку, UKRSIBBANK як частина Групи BNP Paribas запровадив програму Engagement, спрямовану на підтримку підприємців, молоді, потреби громад та захист навколишнього середовища – популяризацію альтеративної енергетики. "Передусім ми підтримуємо проєкти, на які можемо впливати завдяки координації доступності наших послуг, партнерським програмам, діям відповідального роботодавця, прозорій закупівельній політиці, програмам КВС, а головне — залучення нашої команди до проактивної позиції", – каже Андрій Кашперук.

Так, банк створює зелений офіс, висаджує дерева по всій Україні та допомагає клієнтам стати енергонезалежними.

Для підприємців банк зібрав Каталог грантових програм з умовами та розмірами відкритих міжнародних грантів.

Банк започаткував програму "Жінки у бізнесі" для розвитку жіночого підприємництва в Україні й підтримав Конгрес ООН HeForShe в Україні, Європейську математичну олімпіаду для дівчат і інші ключові заходи для жінок. Вже цього року банк приєднався до Декларації за гендерну рівність і проти домашнього насильства на підтримку Цілей сталого розвитку ООН та продовжує програму "Жінки у бізнесі".

Обслуговуючи близько 30% ринку IT, банк проводив битви стартапів, а разом з Radar Tech – запустив Popcorp accelerator для розвитку фінтех-рішень.

Під час пандемії COVID-19 UKRSIBBANK підтримав понад 70 лікарень в різних містах України.

Крім того, банк розвиває потенціал молоді. Нещодавно банк разом із "Розвиток КСВ" провів конкурс "FinTeens: Покоління фінансово незалежних" для підвищення рівня фінансової самостійності підлітків.

У банка є різні благодійні програми – понад 10 років UKRSIBBANK підтримує дітей з синдромом Дауна, ДЦП, друкує книги шрифтом Брайля тощо.

Нагадаємо, понад 5000 співробітників банку обслуговують близько 2 млн клієнтів. Цього року UKRSIBBANK отримав нагороду Top Employer в Україні та Європі. Це єдиний банк і одна з шести міжнародних компаній в Україні, що має статус Top Employer.

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