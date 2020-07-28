За 6 месяцев 2020 доход национального телеком-оператора Vega превысил 300 млн грн

Национальный телеком-оператор Vega завершил 1-е полугодие 2020 года с доходом в 303,5 млн грн. При этом продолжает расти доля доходов от предоставления интернет-услуг передачи данных – она составила в первом полугодии нынешего года 32%, что на 6 процентных пунктов выше, чем за аналогичный период 2019 года. Доход от интернет-услуг по современным оптоволоконным технологиям (FTTx, GPON) составляет 77 млн ​​грн. Относительно данных за 6 месяцев прошлого года, сумма увеличилась на 15%. В результате активной миграции медных сервисов на оптические сети, доходы от VoIP телефонии в B2B сегменте увеличились на 45% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

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Чистый доход компании за два квартала достиг 274,9 млн грн, EBITDA – 65,2 млн грн. Налогов и сборов в бюджеты всех уровней перечислено на сумму 58,6 млн грн.

Как отметили в пресс-службе Vega, благодаря надежным сетям и качественному оборудованию, оперативной адаптации к дистанционному формату работы и концентрации усилий на актуальных сегодня продуктах, удалось сохранить доходы за месяцы карантинного периода на должном уровне. Однако финансовые показатели компании за 1-е полугодие 2020 испытали влияние карантина, из-за чего они несколько ниже по сравнению с прошлогодними. Незначительное снижение доходов в сегменте B2B обусловлено уменьшением объемов потребления телеком-услуг в офисах, производственных и торговых помещениях или даже приостановлением деятельности вообще (например, торгово-развлекательные центры) из-за перехода бизнеса на удаленный режим работы. Еще одна причина недопоступлений – уменьшение генерации телефонного трафика.

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"Главная миссия современного телеком-оператора сегодня — обеспечить гражданам, бизнесу и государству надежную связь в любых ситуациях. Vega успешно справляется с этой задачей благодаря цифровым решениям. Большим бизнесам мы продолжаем организовывать удаленный доступ к облачным серверам AWS и другим мировым грандам. Функционирование среднему и малому бизнесу помогают обеспечить наши ключевые сервисы — Виртуальный офис и Виртуальная АТС от Vega, спрос на которые заметно увеличился. Чтобы попробовать весь спектр эффективного для работы функционала и оценить все преимущества современных продуктов Vega, мы предоставляем абонентам возможность заказать продукт на бесплатное тестирование. Наша команда сделала все возможное, чтобы в течение вынужденной изоляции наши пользователи получали качественные услуги. Даже в режиме перевода большинства сотрудников в формат удаленной работы, нам удалось обеспечить работу сервисов в полном объеме", — отметил генеральный директор национального оператора Vega Мурат Чинар.

Следуя нормам безопасности и соблюдая все меры по предотвращению распространения на территории Украины вируса COVID-19, компания продолжает инвестировать в будущее и выполнять ряд запланированных проектов по развитию высокоскоростных технологий связи, в частности Gigabit от Vega. Капитальные инвестиции Vega за 6 месяцев 2020 составили 31,7 млн ​​грн. В основном эти средства были направлены на модернизацию сети и расширение новых интернет-зон. Сегодня уже более 20 тысяч домохозяйств Киева, Днепра, Одессы и Львова имеют доступ к услуге гигабитного интернета по технологии GPON.

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