За буллинг начали наказывать, розничная торговля наращивает обороты: итоги дня

Красный Крест отправил на Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи, а возле Борисполя построят объездную дорогу

За буллинг начали наказывать, розничная торговля наращивает обороты: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-21T19:56:40+02:00 Экономика Красный Крест отправил на Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи, а возле Борисполя построят объездную дорогу

Общество

11 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб еще один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

3735,1 тыс. домохозяйств получали в феврале субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. на 0,7% и составил 998,6 грн. Об этом сообщил Госстат.

21 226 квартирных краж согласно данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано в прошлом году, из них 20228 учтены как уголовные правонарушения. После окончания расследования учтенных уголовных производств было привлечено к ответственности 2330 человек.

140 тонн гуманитарной помощи миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса. Девять грузовых автомобилей доставили продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование.

850 гривен штрафа заплатит мать школьника, который бил и оскорблял сверстника. Был составлен административный протокол по факту буллинга. Суд назначил наказание матери несовершеннолетнего в виде штрафа, сообщила полиция Киева.

263648 автомобилей с иностранной регистрацией находятся сейчас в Украине с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита. При этом украинцы после завершения действия сниженных ставок оформили 199 авто с иностранной регистрацией, ввезенных с 2015 года по 25 ноября 2018-го, свидетельствуют данные ГФС по состоянию на 15 марта.

Составила 518 млн грн в январе-феврале общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это на 47,1% выше показателя января-февраля 2018 года. С начала 2019 года субсидии назначены 549,1 тыс. семей, что составляет 118% общего количества обратившихся за ними и в 1,7 раз выше показателя за аналогичный период 2018 года. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в феврале уменьшился на 0,7% по сравнению с февралем 2018 года и составил 998,6 грн.

Укравтодор подписал контракт на подготовку технико-экономического обоснования прокладки объездной дороги г. Борисполь. Новая дорога будет иметь категорию 1б с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 км/ч.

Будут известны после 20 часов 31 марта результаты национального экзит-пола во время первого тура президентских выборов. Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут его на выходе с избирательных участков.

Экономика

Ослабил на 10 копеек до 27,26 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 22 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 21 марта.

Возрос на 0,45% валовый внешний долг Украины по итогам четвертого квартала 2018 года – до 114,71 млрд долл, сообщил Национальный банк. Соответствующая динамика связана получением Нацбанком $1,4 млрд первого транша МВФ по новой программе stand by, а также размещением Минфином еврооблигаций на 2 млрд долл. и привлечения кредита Deutsche Bank на 349,3 млн евро под гарантии Всемирного банка. В целом за минувший год валовый внешний долг сократился на 0,64%, тогда как годом ранее он вырос на 2,6%.

Увеличили на 5,9% в январе-феврале в годовом выражении транспортные предприятия перевозку грузов – до 103,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики. При этом грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2,9% – до 52,1 млрд т*км.

Сократили на 6% транспортные компании в январе-феврале объем перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 685,4 млн чел., сообщила Государственная служба статистики. При этом пассажирооборот составил 15,2 млрд пасс*км, что на 3,5% превышает этот показатель за январь-февраль прошлого года.

Составят 24 тыс. грн должностные оклады глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, помимо этого, им предусмотрены премии и надбавки, в частности за ранг, интенсивность труда, выполнение особо важной работы.

20 работающих банков по состоянию на 1 марта нарушали нормативы Национального банка, что на 2 финучреждения меньше, чем было месяцем ранее.

Увеличился на 6,8% товарооборот розничной торговли в январе-феврале в сопоставимых ценах по сравнению с январем-февралем 2018 года, сообщила Государственная служба статистики. В феврале оборот розничной торговли по сравнению с январем снизился на 4,4%,

Мир

Авиационные власти Канады и европейских стран самостоятельно, независимо от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, проверят безопасность самолетов Boeing 737 MAX и новое программное обеспечение, над которым работает производитель. В настоящее время самолеты этой модели не допущены к полетам практически во всех странах мира. Компания Boeing рассчитывает к понедельнику следующей недели обновить ПО, используемое на Boeing 737 MAX, предотвращающее подъем носа лайнера в полете, а FAA планирует вновь сертифицировать самолет, а также провести переподготовку пилотов в апреле-мае.

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 2,25 до 2,50% годовых. Это решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Руководители Федрезерва теперь не ожидают повышения процентных ставок в 2019 году и планируют поднять стоимость кредитования в 2020 году всего один раз.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала президента Европейского совета Дональда Туска, который назвал голосование парламента Великобритании за соглашение о Brexit условием для отсрочки выхода страны из ЕС.

Набрала 890 тысяч голосов петиция с требованием к властям Великобритании не выходить из ЕС. Парламент страны теперь решит, станет ли он выносить на дебаты эту петицию, так как она набрала более 100 тыс. голосов. Кроме того, петиция набрала достаточное количество голосов, чтобы и британское правительство дало на нее ответ.

На 5 дней раньше, чем обычно в Токио зацвела сакура, а вместе с ней начался период, который японцы называют "ханами".

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.