За год в Украине разворовывают 5-10 млрд долларов – советник Зеленского

Речь идет даже не о коррупции, а о банальном воровстве

Украина в ближайшие недели ожидает получения нового транша от Международного валютного фонда, тем временем, в Офисе президента подсчитали, что в Украине за год разворовывают 5-10 млрд долл. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, перелает Укринформ.

По его словам, это является "банальным воровством", а не коррупцией.

Устенко также отметил, что для эффективной борьбы с бедностью в стране украинскую экономику необходимо вывести как минимум на 5% роста ВВП в год.

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"Чтобы эффективно бороться с бедностью, нужно расти минимум на 5% в год, а в этом году мы, к сожалению, упадем на 5%. И не потому что Зеленский – плохой ррезидент, а потому что весь мир "падает", – отметил Устенко.

В тренде Курс доллара в Украине упал еще ниже

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) на фоне пандемии COVID-19 ухудшил прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год.

Ранее МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%. Теперь же фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. При этом уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

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Тем временем эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

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