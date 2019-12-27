За год в Украине заметно выросли зарплаты: в каких областях получают больше всего

В Украине продолжают расти зарплаты. Так, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата штатных работников в стране в ноябре 2019 года повысилась до 10 679 грн.
Это на 16,6% больше, чем было в том же месяце 2018 года, но на 0,4% меньше, чем в октябре-2019. Кроме того, реальная зарплата выросла за год на 10,8%, а вот по сравнению с октябрем упала на 0,5%.
Лидерами по уровню средней зарплаты по итогам ноября стали такие регионы:
- Киев – 15 974 грн;
- Донецкая область – 11 769 грн;
- Киевская область – 11 313 грн;
- Днепропетровская область – 11 079 грн;
- Полтавская область – 10 639 грн.
Самые низкие зарплаты зафиксированы в таких регионах:
- Херсонская область – 8 267 грн;
- Черниговская область – 8 336 грн;
- Черновицкая область – 8 337 грн;
- Кировоградская область – 8 687 грн.
- Тернопольская область – 8 993 грн;
При этом самая низкая зарплата в ноябре была у работников сферы размещения и организации питания – в среднем 6 790 грн, а самая высокая – в сфере финансов и страхования – 19 221 грн.
Напомним, ранее Национальный банк Украины подсчитал: несмотря на рост, зарплаты в Украине остаются в два-три раза ниже, чем в соседних странах.
Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.
Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.
Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:
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