За год в Украине заметно выросли зарплаты: в каких областях получают больше всего

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине продолжают расти зарплаты. Так, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата штатных работников в стране в ноябре 2019 года повысилась до 10 679 грн.

Это на 16,6% больше, чем было в том же месяце 2018 года, но на 0,4% меньше, чем в октябре-2019. Кроме того, реальная зарплата выросла за год на 10,8%, а вот по сравнению с октябрем упала на 0,5%.

Лидерами по уровню средней зарплаты по итогам ноября стали такие регионы:

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Киев – 15 974 грн;

Донецкая область – 11 769 грн;

Киевская область – 11 313 грн;

Днепропетровская область – 11 079 грн;

Полтавская область – 10 639 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в таких регионах:

Херсонская область – 8 267 грн;

Черниговская область – 8 336 грн;

Черновицкая область – 8 337 грн;

Кировоградская область – 8 687 грн.

Тернопольская область – 8 993 грн;

При этом самая низкая зарплата в ноябре была у работников сферы размещения и организации питания – в среднем 6 790 грн, а самая высокая – в сфере финансов и страхования – 19 221 грн.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины подсчитал: несмотря на рост, зарплаты в Украине остаются в два-три раза ниже, чем в соседних странах.

Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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