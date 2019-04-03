За границей не скроетесь: в Минюсте рассказали, как взыскать алименты с выехавших
Рекомендации озвучила замминистра юстиции Светлана Глущенко
Среди украинцев, находящихся за границей, есть те, кто уклоняется от уплаты алиментов. Это создает ряд жизненных проблем для их детей, оставшихся в Украине. Чтобы защитить их интересы, в Минюсте разработали несколько важных рекомендаций.
Закон гласит, что переезд ребенка или отца – плательщика алиментов на постоянное место проживания за границу, смена ними гражданства не лишают ребенка права на содержание.
Если ребенок живет в Украине, а отец – за границей, иск о взыскании алиментов может быть подан в суд в Украине, по месту проживания ребенка.
Если решение о взыскании алиментов с отца, который проживает за границей, будет вынесено судом Украины, это решение на территории другой страны будет исполняться в соответствии с Договором о предоставлении правовой помощи.
Решение суда Украины подлежит исполнению на территории другой страны после его признания. С целью обращения с ходатайством о признании и исполнения решения суда Украины к компетентному органу другой страны заинтересованное лицо обращается в суд Украины, который принял решение. Обращается для получения документов, предусмотренных международным договором Украины.
Надлежащим образом оформленное ходатайство направляется компетентному органу другой страны в порядке, предусмотренном международным договором Украины.
В большинстве случаев такие ходатайства при посредничестве областных территориальных управлений юстиции направляются в Министерство юстиции для дальнейшей отправки компетентным иностранным органам.
Исполнение судебного решения на территории другой страны происходит в соответствии с ее законодательством.
Светлана Глущенко, заместитель министра юстиции
Санкции против неплательщиков алиментов действуют в Украине уже год, но эффект от них далеко не такой положительный, как ожидалось. Журналисты "Сегодня" выяснили, как таких украинцев наказывают и насколько это действенно. Подробнее читайте в статье "Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников".
В 2019 году Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу:
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